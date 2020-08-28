Elon Musk’ın çılgın projesi Neuralink nedir? İşte Neuralink hakkında bilmeniz gereken her şey

Neuralink nedir? Neuralink, Elon Musk tarafından hayata geçirilen beyin-makine arayüzü projesidir. Peki Neuralink nasıl çalışacak? İşte Neuralink hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

Neuralink, Elon Musk ve ekibi tarafından kurulan ABD merkezli bir nöroteknoloji şirketidir. Asıl amacı beyin-makine arayüzleri geliştirmek olan bu şirket, günümüze kadar gizemini koruyarak gelmeyi başardı.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre, gizemli şirketin en önemli projesi ise felçli insanların bilgisayar ve telefonları kontrol etmesini sağlamak olacak. İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Neuralink projesi, gelecekte de oldukça konuşulacak işlere imza atacak.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya ve geliştirmeye ve sonunda, insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

Neuralink, şu anda felçli insanların yapay uzuvlarını sadece düşüncelerini kullanarak kontrol etmelerine izin verecek bir sistem üzerinde çalışıyor.





NEURALINK NE İŞE YARAYACAK? NEURALINK ÖZELLİKLERİ

Neuralink projesi eğer amacına ulaşırsa, özellikle engelli bireylerin hayatını oldukça kolaylaştıracak. Bir örnek vermek gerekirse, engelli bireyler Neuralink sayesinde klavyeye hiç dokunmadan, yalnızca düşünceleri ile yazı yazabilecek.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu teknolojinin işitme aralığını normal frekans ve genişliklerin üzerine çıkarabileceğini ve normalde insan tarafından duyulamayan seslerin duyulmasını sağlayacağını iddia etmişti.

Elon Musk ayrıca, geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını açıklamıştı.





NEURALINK NASIL ÇALIŞACAK?

Neuralink, bu projeyi gerçekleştirebilmek için elektrot iplikleri kullanıyor. Şu anda kullanılan beyin-makine ara yüzlerinden daha az zararlı olan bu sistem, aynı zamanda daha yüksek veri transferini de mümkün kılacak. Toplamda 4 elektrot iplikten oluşacak bu sistem, bir çipe bağlanarak kulağın tam arkasına yerleştirilecek ve bu sayede sinir uçları uyarılmış olacak.

Elon Musk, yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar bu sistemi insanlarda test edeceklerini açıkladı. Musk, söz konusu ipliklerin bir sinir hücresi kadar küçük olduğunu ve insanların kafalarına bypass yöntemi ile robotlar tarafından yerleştirileceğini belirtmişti.

Neuralink, ileride elektrot iplikler yerine insanın kafasından geçebilen lazer ışınlarını kullanarak kafatasında delikler açılmasının da önüne geçecek. Elon Musk, ayrıca bu proje ile bir maymunun bilgisayar kullanabileceğini söylemişti.





NEURALINK ZARARLI MI?

Neuralink, insan-bilgisayar ilişkileri için oldukça heyecan verici görünse de madalyonun diğer yüzü hiç de iyi şeyler göstermiyor. Özellikle korku ve gizlilik endişeleri nedeniyle bizim de Neuralink projesi ile ilgili Elon Musk’a sormamız gereken bazı sorular var.

NEURALINK İLE BEYİN VERİLERİMİZİ KİMİN OLACAK?

Özel veriler söz konusu olduğunda, Silikon Vadisi'nin en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları hiç de beklentileri karşılayamıyor. Neuralink cihazlarını kullandığınızda beyin dalgalarınıza ve sizi benzersiz kılan herhangi bir bilgiye erişebilir mi? Bu bilgileri üçüncü şahıslara satılabilir mi? Verilerinizin yerel kalmasını sağlamanın bir yolu var mı yoksa tüm bu cihazların bir bulut sunucusuna bağlanması gerekecek mi?

Tüm bunlar, en özel düşüncelerinizin ile ilgili temel gizlilik problemlerini ortaya çıkabilir. Bu nedenle gelecekte hükümetler, bu teknolojinin kötüye kullanılmasını önlemek için hızlı bir şekilde müdahale etmek zorunda kalabilir.





NEURALINK KULLANDIĞIMIZDA BEYNİMİZİN GÜVENLİĞİNİ KİM SAĞLAYACAK?

Neuralink ile beynimize implant yerleştirilecekse bunun hacklenmesini kim önleyecek? Hemen hemen her donanım veya yazılım parçasında güvenlik açıkları vardır ve bilgisayar korsanları çok rahat bir şekilde bu açıklardan faydalanabiliyor.

Neuralink'in, insanların beyin implantlarını izinsiz girişlerden nasıl koruyacağını bilmek en doğal hakkımız. İşin daha da korkuncu, ya bilgisayar korsanları beynimize girip Neuralink implantının aşırı ısınmasına veya patlamasına neden olursa?

NEURALINK İLE NE TÜR BİR ÖĞRENME OLACAK?

Herkesin beyni farklıdır,, bu nedenle yapay bir uzvu veya telefonu zihninizle nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmenin, kolayca kaldırabileceğiniz bir şey olmasını beklemeyin. Bağlantının tak ve çalıştır olup olmayacağını veya bir tür hızlanma süresine ihtiyaç duyup duymadığını bilmiyoruz. Teknoloji, bazı insanların beyinlerine diğerlerinden daha çok uyum sağlayacak mı? Cihazı kullanmak için bir tür eğitim olacak mı?

İMPLANT ÇALIŞMAYI DURDURURSA NE OLACAK?

Elon Musk, Neuralink implantlarının özel bir robot tarafından beyne yerleştirileceğini söylemişti. Bu yöntem kulağa nispeten basit gelse de yine bazı sorular sormamız gerekiyor. Örneğin Neuralink implantı beynimizdeyken çalışmayı durdurursa, onu değiştirmek için başka bir ameliyata ihtiyacımız olacak mı? Bu ameliyatın ekstra maliyeti olur mu?

İkinci ameliyatın maliyeti fazlaysa, ödeme yapana kadar çalışmayan bir Neuralink implantıyla mı yaşayacağız?

NEURALINK DÜŞÜNCELERİ NASIL YORUMLAYACAK?

Hepimizin kontrol edemediğimiz rahatsız edici düşünceleri var: Kaygılarımız ve korkularımız, hatta bu zaman zaman kafamıza takılan bir şarkı bile olabiliyor.

Neuralink teknolojisi bu düşünceleri nasıl yorumlayacak? Bir uzvun kontrolünü teorik olarak kaybedebilir misiniz veya yanlış düşünce aklınızdan geçerse yanlışlıkla telefonunuzda bir şarkı çalmaya başlayabilir misiniz?





NEURALINK’E GERÇEKTEN BEYNİNİZİ TESLİM EDER MİSİNİZ?

Neuralink projesini hayata geçirmek isteyen Elon Musk, geçmişte bazı sıkıntılara yol açacak işler de yapmıştı. Örneğin borsayı manipüle ettiği için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na 20 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalan Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan bir grup çocuğu kurtarmaya yardım eden İngiliz dalgıç ile tartışma yaşamıştı.

Elbette, beyninizi herhangi bir teknoloji şirketine teslim etmeniz, henüz aklımıza bile getirmediğimiz bir sürü sonuç doğurabilir. Peki gerçekten de beyninizi Elon Musk’a ve Neuralink projesine teslim etmek ister misiniz?

NEURALINK PROJESİ GELİŞTİRİLİRKEN NELER YAŞANDI?

Uzaktan bakınca Neuralink projesinde her şeyin tam takır işlediği görünse de aslında durum hiç de öyle değil. STAT adlı haber sitesinin aktardığı habere göre, şirketin eski çalışanları üretim sürecinin geri planında ciddi bir kaos yaşandığını ifade etti.

Öte yandan içeride yaşanan karmaşa mühendislerle nörobilimciler arasında sorunlara yol açtı. Taraflar işe koyulurken liderlik ve izlenecek stratejilere dair tartışmalar yaşadı. Eski çalışanlara göre Elon Musk, bu tür anlaşmazlıklarda genellikle mühendislerin tarafını tuttu.





Şirketin başına dert olan kargaşa nedeniyle, kuruluş aşamasında yer almış 9 bilim insanından sadece iki kişinin geride kaldığı iddia edilirken, STAT'ın haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Bu inceleme, Neuralink'te bir zamanlar çalışmış ve halka açık olarak tartışmalarına izin verilmediği ya da intikam alınmasından kaygı duydukları için isimlerini paylaşmayan 5 kişinin yanı sıra, beyin-makine arayüzü için çalışan bağımsız 4 uzman ve rakiplerle yapılan röportajlara dayanmaktadır."

Elon Musk'ın sözünü verdiği aşamalar için zamanla yarışa giren bilim insanları, aylar içinde bitmesi gereken işleri sadece birkaç hafta içinde bitirmeye zorlandı.

Eski çalışanların anlattıklarına göre; 2017 yılında bir ekip canlı koyunların ameliyat sürecinde beyne 10 bin elektrot yerleştirdi, ancak deney başarısız oldu.

Bilimsel makaleler, firmanın bu teknolojiyi fareler ve maymunlar üzerinde test ettiğini, henüz insanlı deneylerde kullanmadığını ya da bu aşamaya yakın olduğunu işaret etti.





ŞİMDİ GÖZLER ÇİN VE RUSYA’DA

Firmanın eski çalışanları da Neuralink'in insanlı çalışmaları gerçekleştirmek için Çin ya da Rusya'yı tercih ettiğini, ABD'nin mevzuat sürecinden geçmenin çok daha zor olduğunu söyledi.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.