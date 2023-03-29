Elon Musk'ın gizli VIP listesi sızdırıldı! İşte listedeki isimler Elon Musk'ın, Twitter'da paylaşımları çeşitli algoritmalarla öne çıkarılan 'yaklaşık 35 VIP kullanıcıdan' oluşan bir listesi olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Ünlü milyarder, Twitter'ın ifade özgürlüğü merkezinde 'herkese eşit davranmak' konusunda son derece kararlı olduğunu dile getirse de durum pek de öyle değil.

Elon Musk'ın, Twitter'da paylaşımları çeşitli algoritmalarla öne çıkarılan 'yaklaşık 35 VIP kullanıcıdan' oluşan bir listesi olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan belgelere göre; aralarında bazı siyasetçi, sporcu, Hollywood yıldızı ve gazetecilerin bulunduğu kişiler, Twitter’da daha fazla görünürlük elde ediyor.

VIP listesinde olan bazı isimler

Rapora göre Alexandria Ocasio-Cortez, Daily Wire kurucusu Ben Shapiro, ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles Laker oyuncusu LeBron James ve Bloomberg köşe yazarı Matt Yglesias gibi isimler bu listede yer alıyor.

Bazı uzmanlar ise bu listenin Musk'ın gelirlerini artırma planı olduğunu düşünüyor. Musk'ın kendisi de dahil olmak üzere, pek çok kişi CEO'nun gelir elde etmekte zorlanan platform için gereğinden fazla ödeme yaptığını söylüyor.