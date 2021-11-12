Elon Musk'ın iş görüşmelerindeki favori sorusu

Elon Musk’ın, iş görüşmesi sırasında adaylara sorduğu soru ortaya çıktı. İşte ünlü milyarderin favori sorusu ve izlediği strateji...

SpaceX ve Tesla gibi büyük şirketleri yöneten Elon Musk, dünyanın en başarılı iş adamları arasında gösteriliyor.

Elon Musk, 2014 yılında Alman Auto Build ile yaptığı röportajda, büyük bir teknoloji firmasında çalışmak için üniversite diplomasına ihtiyaç olmadığını, becerilerin diplomadan daha önemli olduğunu belirterek şu ifadelere yer vermişti:

"DURUM HER ZAMAN BÖYLE DEĞİL"

''Eğer birisi büyük bir üniversiteden mezun olduysa, bu onun harika şeyler yapabileceğinin bir göstergesi olabilir. Ancak her zaman durum böyle değil.

Bill Gates, Larry Ellison veya Steve Jobs gibi insanlara bakarsanız, üniversite mezunu olmadıklarını görürsünüz. Ancak bu insanları işe alma şansınız olsaydı, bir saniye bile düşünmezdiniz.''

Son 1 yılda Tesla hisselerinin yaşadığı artış ile birlikte dünyanın en zengini unvanının sahibi olan Elon Musk’ın, iş dünyasındaki başarısı üzerine yapılan araştırmalar devam ediyor.

Yaklaşık 280 milyar dolarlık servet sahibi olan Musk’ın iş görüşmelerine önem verdiğinin altı çizilirken, adaylarla yaptığı görüşmelerde klasik bir sorusu olduğu aktarıldı.

MUSK'IN FAVORİ SORUSU

50 yaşındaki Musk’ın, şirketlerine alacağı adaylarda hangi okulu bitirdikleriyle ilgilenmediği belirtilirken, “Üzerinde çalıştığın en büyük sorun neydi ve onu nasıl çözdün?” sorusuna verilen cevaba göre adayları değerlendirdiği belirtildi.

Bu soru aracılığıyla adayların yalan söyleyip söylemediğini anlayan Musk’ın, daha önce de açıkladığı gibi üniversite diplomasına değer vermediği ve sorunlarla başa çıkma kapasitesine göre kişileri şirketlerine alarak başarıya ulaştığı vurgulandı.