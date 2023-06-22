Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifine Mark Zuckerberg'den yanıt! Konum at geliyorum Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk'ın yaptığı kafes dövüşü çağrısına olumlu yanıt verdi.

ensonhaber.com

Instagram'ın sahibi Meta şirketinin, Twitter'a rakip olacak metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planladığı ve platformun haziran ayı gibi piyasaya çıkabileceği açıklanmıştı.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta'nın Twitter rakibi platformu nedeniyle Mark Zuckerberg'i kefes dövüşüne davet etti.

Musk, Meta'nın yeni projesi ile ilgili bir paylaşımın altına yorumda bulunarak Mark Zuckerberg'e çağrıda bulundu. Musk, "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım." dedi.

Mark Zuckerberg: Konum gönder

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk'ın yaptığı kafes dövüşü çağrısına olumlu yanıt verdi.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Zuckerberg, Elon Musk'ın çağrısının ekran görüntüsünü paylaşarak "Konum gönder" dedi.

"Kafes dövüşü" yapacak rakiplerin birbirlerine göre bazı üstünlükleri var. Her ne kadar Elon Musk, rakibine göre fiziksel olarak daha büyük görünse de Mark Zuckerberg yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyor.