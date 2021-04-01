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    Elon Musk'ın paylaşımı, Dogecoin fiyatını uçurdu: Dogecoin kaç TL?

    Dogecoin ile ilgili tweet'ler atarak kripto paranın yükselmesine neden olan Elon Musk'tan, bugün yeni bir paylaşım daha geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 16:58
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    Elon Musk'ın paylaşımı, Dogecoin fiyatını uçurdu: Dogecoin kaç TL?

    Geçtiğimiz günlerde profiline #Bitcoin hashtagini ekleyerek bir anda yükselmesine neden olan Elon Musk, son zamanlarda ise kripto para birimi olan Dogecoin'e kafayı takmış durumda.

    Musk'ın Dogecoin ile ilgili attığı her tweet sonrasında, kripto para biriminin fiyatı bir anda sert bir şekilde yukarıya fırlıyor. Dogecoin yeniden değer kaybettiğinde ise Musk, yeni bir tweet daha atarak fiyatı yukarıya çekiyor.

    YENİ BİR PAYLAŞIM DAHA GELDİ

    Dünyanın ne zengin adamlarından Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, SpaceX'in Dogecoin'i Ay'a uçuracağını söyledi.

    DOGECOIN FIRLADI

    Musk'ın paylaşımından önce 0,052 dolar seviyelerinden işlem gören DOGE, bir anda 0,071 dolar seviyelerine geldi.

    doge

    DOGECOIN KAÇ TL

    Dogecoin, her ne kadar Elon Musk'ın paylaşımından sonra fırlasa da daha sonra biraz geri çekildi. Dogecoin, 16.45 itibarıyla 0,062 dolardan (0,51 TL) işlem görüyor.

    Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), attığı tweet’ler nedeniyle Elon Musk hakkında soruşturma başlatmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, "Neden Dogecoin ile bu kadar yakından ilgileniyorsun?" sorusuna, "Çünkü şakayı seviyorum." yanıtını vermişti.

    dogecoin

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