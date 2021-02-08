Elon Musk'ın paylaşımlarıyla Dogecoin rekor kırdı

Kripto para birimlerinden Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımlarının ardından hızla yükselmeye devam ediyor.

Bildiğiniz gibi Tesla ve SpaceX şirketleirnin kurucusu Elon Musk, zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla ses getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde profiline #Bitcoin hashtagini ekleyerek bir anda yükselmesine neden olan Musk, şimdi de bir başka kripto para birimi olan Dogecoin'e sarmış durumda.

Elon Musk'ın Dogecoin ile ilgili son Twitter paylaşımı sonrasında, kripto parada yükseliş ivmesi devam etti. Dogecoin, yaklaşık 0,082 dolara kadar yükseldi ve piyasa değeri 10,5 milyar doların üzerine çıktı.

DOGECOIN NEDİR?

Elon Musk’ın Twitter paylaşımlarıyla birlikte yükselişe geçen Dogecoin, ilk olarak 2013 yılında başlatılan Litecoin tabanlı bir elektronik para birimi olarak karşımıza çıkıyor.

Elon Musk’ın söz konusu para birimini Twitter’dan övmesiyle birlikte aniden yükselişe geçen kripto para, 0,03 TL’den bir anda yüzde 50’den fazla değer kazanarak 0,08 TL’ye kadar yükseldi.

DOGECOIN KAÇ TL?

2013 ylında ilk kez yaratıldığında adet başına 0.00056 dolardan temin edilebilen Dogecoin, şu anda 0,0710 TL’den işlem görüyor.