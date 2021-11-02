Elon Musk'ın serveti Güney Afrika'nın milli gelirini aştı

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın serveti 335 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Güney Afrika'nın geçen yıl elde ettiği toplam milli gelirden daha fazla.

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde servetini katlamaya devam ediyor.

Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalarak hızla değer kazanmaya devam eden Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Musk, şu anda dünyanın en zengin insanı konumunda.

SERVETİ 335 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk'ın serveti kısa bir süre önce 24 milyar dolar daha yükseldi ve 335 milyar doları aştı.

GÜNEY AFRİKA'NIN MİLLİ GELİRİNİ GEÇTİ

50 yaşındaki Musk, aynı zamanda Dünya Bankası verilerine göre, geçen yıl 301,9 milyar dolar milli gelir elde eden anavatanı Güney Afrika'nın tüm gayri safi yurtiçi hasılasından daha fazla paraya sahip.

Bununla birlikte Musk’ın servetindeki son artış, Tesla'nın hisselerindeki yüzde 8,5'lik bir yükselişten kaynaklandı. Tesla CEO'sunun net serveti 2021'de toplam 165 milyar dolar arttı.

Geçen hafta, Hertz'in 100 bin Tesla sipariş ettiği haberinin ardından şirketin hisselerinde meydana gelen yüzde 13'lük bir sıçrama, Musk'ın servetine 36 milyar dolar daha ekledi.

TARİHTE İLK

Bloomberg'in bildirdiğine göre; tarihte ilk kez bir insanın serveti tek günde bu kadar büyük bir artış gördü.

JEFF BEZOS'A FARK ATTI

Tüm bunların yanı sıra Musk, en zengin ikinci insan Jeff Bezos ile arasındaki farkı oldukça açtı. Amazon'un kurucusunun şu andaki net serveti 193 milyar dolar.