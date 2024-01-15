Elon Musk'ın Tesla robotu bu kez tişört katladı Elon Musk, Tesla robotunun bir tişörtü katladığı anları paylaştı.

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ensonhaber.com

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi, 2021 yılında kendi insansı robotunu tanıtmıştı. Tesla Optimus'un bir videosunda nesneleri kendi başına sıralayabildiği görülmüştü.



Tesla'nın insanı robotu "Tesla Optimus" gelişmeye devam ediyor.

Son olarak Elon Musk tarafından paylaşılan videoda, insansı robotun bir tişörtü katlayabildiği görüldü.

Yoga ve meditasyon hareketleri yapmıştı

Tesla Optimus'un mavi ve yeşil blokları kolaylıkla kavradığı ve insan benzeri bir hızda sıralayabildiği belirtilmişti. Nesnenin devrilmesiyle düzeltme gerektiğinde kendi hatalarını da düzeltebiliyor.

Öte yandan TeslaBot'un tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği görüldü.

Tesla Optimus'un ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor, ancak şirketin TeslaBot'a yoğun ilgi gösterdiği ve Tesla'nın elektrikli araçlarıyla aynı yazılımı kullandığı kaydedildi.

Ayrıca Tesla'nın ürünü ilk olarak kendi operasyonlarında kullanması bekleniyor.