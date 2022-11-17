Elon Musk'tan çalışanlarına uyarı: Ya şartları kabul edin, ya da işten çıkın

Elon Musk'tan çalışanlarına uyarı: Ya şartları kabul edin, ya da işten çıkın

Elon Musk, uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanlara yarın saat 5’e kadar süre verdiğini, aksi halde kovulacaklarını bildirdi.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Twitter Blue üzerindeki değişiklikler, mavi tik ve gri tik rozetler, yöneticiler dahil çalışanların yarısının işten kavulması ve diğer bazı olaylar, tüm gözleri Twitter'ın üzerine çekti.

Elon Musk, Twitter "düzelene" kadar sürekli olarak şirketin San Francisco'daki merkezinde kalacağını açıklamıştı. Yoğun çalışma temposu içinde olan ünlü milyarder, çalışanlarından da aynı şeyi yapmalarını istiyor.

"Ya çalışın ya çıkın"

Elon Musk, uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanlara yarın saat 5’e kadar süre verdiğini, aksi halde kovulacaklarını bildirdi.

Harcamalar ve çalışma kültüründen memnun olmadığını gizlemeyen Musk, verimliği artırmak adına çalışanlarını uyardı.

Elon Musk, daha önce haftanın yedi günü sabahtan akşama kadar çalıştığını, ancak bunu kimseye tavsiye etmediğini söylemişti.