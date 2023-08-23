Elon Musk'tan gazetecilere çağrı! Haberlerinizi X'ten yayınlayın Elon Musk ve ekibi, X'te (Twitter) paylaşılan haberler için yeni bir görünüm üzerinde çalışıyor. Ünlü milyarder, gazetecilerin haberlerini X üzerinden yayınlamalarını da istedi.

ensonhaber.com

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra "X" ismini alan Twitter, son zamanlarda büyük değişim içine girdi.

Sosyal medya platformu, şimdi de haber makalelerinin görünme biçiminde büyük bir değişiklik yapmayı planlıyor.

Şu anda platformda paylaşılan haber linklerinde başlıklar, bağlantı ve manşet görüntüsü yer alıyor.

Başlık ve açıklama kısmı kaldırılacak

Elon Musk ve ekibinin üzerinde çalıştığı yeni sistem ise başlık açıklamalarını ortadan kaldırıyor. Paylaşılan haberler, artık sadece bağlantı ve manşet görüntüsü içerecek.

X, bu hamleyle tık tuzağı için yapılan paylaşımların azalacağını ve kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşayacağını düşünüyor.

X'in yeni özelliği ile hesap yöneticilerinin, her paylaşım için manuel metin oluşturmaları gerekecek. Çünkü artık haberin başlık ve açıklamaları gönderide yer almayacak.

Konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynağa göre, değişiklik doğrudan X'in sahibi Elon Musk tarafından gerçekleştiriliyor.

Elon Musk'tan gazetecilere çağrı

Pazartesi günü Musk, X gönderisinde "daha fazla yazma özgürlüğü ve daha yüksek gelir" isteyen gazetecilerin "doğrudan bu platformda yayın yapması gerektiğini" yazdı.

Ünlü milyarder, platforma daha fazla haber içeriği çekerek rakiplerine karşı bir avantaj sağlamanın peşinde.

Geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk'ın medya endüstrisiyle pek de iyi ilişkileri yok.

Nisan ayında Musk, NPR ve BBC'yi "devlet kontrolündeki medya" olarak etiketledi ve NPR'nin platformdan tamamen ayrılmasına neden oldu.

Musk'ın içerik denetleme kurallarını kaldırması ve eski Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere yasaklı kullanıcıları yeniden geri getirmesi, birçok büyük reklam verenin de tepkisini çekmişti.