Elon Musk'tan ikiz çocuk açıklaması: Nüfus azlığı krizine yardım ediyorum

Elon Musk'ın, yapay zeka şirketi Neurolink'te yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü milyarder, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, son zamanlarda gizli ikiz çocuklarıyla yine gündeme geldi.

Elon Musk'ın, yapay zeka şirketi Neurolink'te yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.

Böylece, 50 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'sunun, babası olduğu bilinen çocuk sayısı 9'a yükseldi. Bunlardan beşi ilk eşi Justine Musk'tan ve ikisi Grimes olarak bilinen şarkıcı Claire Boucher'dan.

Elon Musk'tan çocuk açıklaması

Elon Musk, 24 Mayıs'ta "ABD doğum oranı 50 yıldır minimum sürdürülebilir seviyelerin altında. Çocuk yapın!" paylaşımında bulunmuştu.

Dün ikiz çocukları olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir paylaşım daha yapan Musk, "Nüfus azlığı krizine yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Çöken bir doğum oranı, uygarlığın bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikedir." dedi.

Elon Musk'ın paylaşımı tepki çekti

Elon Musk’ın bu tweet’lerine kayıtsız kalmayan sosyal medya kullanıcılar, ünlü milyarderi eleştiri yağmuruna tuttu.

Bir kullanıcı, "İş arkadaşlarınızı hamile bırakarak mı insanlığa yardım ediyorsun?" diyerek ünlü milyardere tepki gösterdi.

Zilis'in 2021'in Kasım ayında doğum yaptığı belirtiliyor. Musk ve şarkıcı olan sevgilisi Grimes'ın bu tarihten kısa süre sonra taşıyıcı anne aracılığıyla ikinci çocukları dünyaya geldi.

36 yaşındaki Zilis, Yale Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra IBM ve Bloomberg Beta'da çalıştı.

Genç kadın, beş yıldır Musk'ın insan-makine arayüzleri yaratmayı amaçlayan nöroteknoloji firması Neuralink'te operasyonlar ve özel projeler direktörü olarak görev yapıyor.