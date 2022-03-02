Elon Musk'tan Tesla'yı dışlayan Joe Biden'a cevap

ABD Başkanı Joe Biden, elektrikli otomobil sektörü hakkındaki düşüncelerinde bir kez daha Tesla'yı dışladı. Elon Musk'tan ise yanıt gecikmedi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde elde ettiği satış rakamlarıyla pandemi döneminden güçlenerek çıkarken, yeni fabrikalarını da hayata geçiriyor.

ABD'deki elektrikli araç pazarında yüzde 74’lük bir pazar payına sahip olan otomobil üreticisi, geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray'da düzenlenen elektrikli otomobil zirvesine davet edilmemişti.

JOE BIDEN YİNE TESLA'YI DIŞLADI

Başkan Joe Biden, ülkedeki elektrikli otomobil sektörü hakkında yaptığı yeni paylaşımda Tesla'dan hiç bahsetmedi. Biden'ın Twitter'dan paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verildi:

"Ford, elektrikli araç üretimi için 11 milyar dolar yatırım yapıyor ve ülke genelinde 11 bin kişilik istihdam sağlıyor.

GM ise tarihindeki en büyük yatırımı yaparak, elektrikli araçlar üretmek için 7 milyar dolar harcıyor ve Michigan'da 4 bin kişilik istihdam sağlıyor."

ELON MUSK'TAN BIDEN'A YANIT GECİKMEDİ

Elon Musk, Tesla'yı yine dışlayan Biden'a Twitter üzerinden cevap verdi. Tesla CEO'su, "Tesla, elektrikli araç üretmek için ABD'de 50 binden fazla istihdam sağladı. Aynı zamanda Tesla, GM ve Ford' toplamının iki katından fazla yatırım yapıyor. Bu hesabı kontrol eden kişinin bilgisine." dedi.

Biden'ın Beyaz Saray'da geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaptığı ve 2030'da ABD'de satılan araçların yarısının elektrikli olmasını amaçlayan kararnameyi imzaladığı zirveye GM, Ford ve Stellantis yöneticileri katılmış, Elon Musk davet edilmemişti.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, Joe Biden yönetiminin dostane olmadığını ve yönetimin elektrikli araç politikasının işçi sendikalarının kontrolünde olduğunu söylemişti.