Elveda iPhone 8! İşte iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri
ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında 14 serisi ile birlikte 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.

Apple, iOS 17'yi dün akşam düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında görücüye çıkardı.

Yeni işletim sisteminin özellikleri arasında yeniden tasarlanmış kişi kartları ve canlı sesli mesajlar yer alıyor.

iOS 17 güncellemesi alacak iPhone'lar

Apple, etkinlik sonrasında paylaştığı duyuruda, iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modellerini paylaştı. iPhone 8 ve iPhone X modellerinin güncelleme almayacağı kesinleşti.

İşte iOS 17 alacak iPhone modelleri:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max