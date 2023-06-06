Elveda iPhone 8! İşte iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri Apple'ın bir sonraki işletim sistemi sürümü iOS 17, WWDC 2023 etkinliğinde resmen tanıtıldı. iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri de belli oldu.

ensonhaber.com ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor. Apple, iOS 17'yi dün akşam düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında görücüye çıkardı. Yeni işletim sisteminin özellikleri arasında yeniden tasarlanmış kişi kartları ve canlı sesli mesajlar yer alıyor. iOS 17 güncellemesi alacak iPhone'lar Apple, etkinlik sonrasında paylaştığı duyuruda, iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modellerini paylaştı. iPhone 8 ve iPhone X modellerinin güncelleme almayacağı kesinleşti. İşte iOS 17 alacak iPhone modelleri: iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE (2020) iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone SE (2022) iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max