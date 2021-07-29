Emniyet'ten sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık konularına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Siber dolandırıcılıkta sosyal medyayı da kullananlara yönelik tehditler gün geçtikçe artıyor. Ancak bu tehditlere karşı korunmak, aslında göründüğü kadar zor değil.

Kısa yoldan para kazanmak hevesinden uzak durmak ve ceza, yaptırım tehdidi içeren paylaşımlara emin olmadan itibar etmemek.

EMNİYET'TEN YENİ UYARI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "SİBERAY" programı kapsamında vatandaşların dolandırıcılık faaliyetlerine karşı bilgilendirilmesine devam ediliyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT

Bu kapsamda, başkanlıkça sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda dolandırıcıların, "Telif hakkını ihlal ettiniz", "48 saat içerisinde hesabınız silinecektir", "Hesabınızı doğrulamanız gerekmektedir", "Doğrulanmış mavi tık almak için kullanıcı adı ve şifrenizi verin", "5 bin lira yatırım yaptım ve iki saat sonra 74 bin lira kazandım" gibi mesajlarla mağdurları ağına düşürdüğü belirterek, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde mağdur olmamak için bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve sosyal medya hesaplarının güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

DOLANDIRILMAMAK İÇİN NE YAPMALI

Emniyet yetkilileri, dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Borsa-forex işlemleriyle kısa vadede kazanç arttırma, bahis-kumar gibi kolay para kazanma temalı gönderiler ile arkadaş listesi dolandırılmaya çalışılır. Bu tarz durumlarla karşılaşıldığında bahse konu hesap hakkında uygulama üzerinden şikayette bulunulmalıdır. Arkadaş listesinde bulunup para transferi yapılmasına yönelik paylaşım görüldüğünde hesabın gerçek sahibine haber verilmelidir ve yakın çevre, bu husus hakkında bilgilendirilmelidir. Kullanıcı adı, şifre, e-mail adresi gibi kişisel bilgilere veya para transferi yapılmasına yönelik direkt mesaj (DM) olarak gelen içeriklere karşı dikkatli olunmalıdır."