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    Emoji ile tepki özelliği WhatsApp'a geldi

    WhatsApp'ın kullanıcıların mesajlara tepki vermesini sağlayan yeni özelliği kullanıma sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 10:28
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    Emoji ile tepki özelliği WhatsApp'a geldi

    WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, uzun süredir mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyordu.

    Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız haberimizde, bu özelliğin ilk olarak Android beta sürümünde kendini gösterdiğinden bahsetmiştik.

    Birkaç ay önce kısıtlı bir kitlede denenmeye başlanan özellik, şimdi tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

    Söz konusu güncelleme, aslında Facebook'un diğer uygulamaları Messenger ve Instagram'da da bulunuyor.

    Kullanıcılar, bir mesaja cevap vermek yerine çeşitli emojilerle tepkisini dile getirebiliyor.

    whatsapp

    WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Emoji ifadelerinin artık uygulamanın en son sürümünde mevcut olduğunu paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. İfadeler eğlenceli ve hızlıdır, aynı zamanda gruplardaki aşırı yükü de azaltır. Gelecekte daha da geniş bir ifade yelpazesi ekleyerek ifadeleri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

    Emoji tepkileri nasıl kullanılır

    WhatsApp sohbetinde tepki vermek için, mesaj seçildiğinde birden fazla emoji seçeneğine sahip bir sekme açılıyor.

    Kullanıcılar, sekme içerisindeki emojilerden herhangi birine dokunduğunda ise tepki, animasyon şeklinde mesajın altında beliriyor.

    whatsapp

    Öte yandan, WhatsApp bildirim ayarlarında emoji ile tepki verme seçeneği de yer alacak. Bu ayarı aktif eden kullanıcılar, mesajlara emoji ile tepki verildiğinde bildirim alacak.

    WHATSAPP


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