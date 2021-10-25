Empire Token, Twitter'da gündem olmasının ardından kripto para yatırımcıları tarafından araştırma konusu oldu. Peki Empire Token nedir, nasıl alınır? İşte Empire Token hakkında merak edilenler...

DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün kripto paraya olan ilgi de artıyor.

Kripto para piyasasına artan ilgiyle birlikte alt coin aramaları da hız kazanıyor. Son zamanlarda öne çıkan Dogecoin, Shiba coin gibi alt coinlerin ardından Empire Token de merak edilenler arasında yerini aldı.

Empire Token, bugün sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bu noktada kripto para yatırımcıları, Empire Token hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde bulunan Empire Token'in bir süredir dünya trend topic listesinde de yer aldığı belirtilirken Twitter'da bazen bot hesapların da bu tür gündemler yaratabildiği biliniyor.

Peki Empire Token nedir, nasıl alınır? İşte Empire Token hakkında merak edilenler...

EMPIRE TOKEN NEDİR?

Kripto dünyası ile gerçek dünya arasındaki mevcut uçurumu kapatmak için tasarlanan Empire token, kullanıcıların yayıncılara gelir elde etmelerini sağlayan ve böylece NFT sahiplerinin NFT'lerini ticaret ve kiralama yoluyla gelir elde etmelerine olanak tanıyan benzersiz bir NFT pazarıdır.

Süper jeton olarak inşa edilen Empire Token, merkezi olmayan finans [DeFi] protokollerinden gerçek dünya operasyonlarına kadar fayda sağlamak için oluşturulmuş bir Binance Akıllı Zincir [BSC] merkezi olmayan jetondur.

NFT marketplace ve lisanslama projesi olan Empire token, 5 aylık bir proje olmasına karşın büyük bir sıçrama yaparak dikkat çekmiştir.

EMPIRE TOKEN NASIL ALINIR?

Empire Token almak isteyen kişilerin, Binance, Paribu ya da Koinim gibi kripto para borsalarında yer almaları gerekmektedir.

Empire Token kullananların çoğu Bimcace üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturup hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.