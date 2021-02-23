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- En az 4 yıl daha güvenlik güncellemesi alacak Samsung Galaxy telefonları
En az 4 yıl daha güvenlik güncellemesi alacak Samsung Galaxy telefonları
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 14:02
- Güncelleme : 23.02.2021 - 14:04
Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, Android güncellemelerinin yanında güvenlik güncellemeleri de kritik bir öneme sahip. Yeteri kadar güncelleme almayan telefonlar, dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı savunmasız kalabiliyor.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2019 yılından bu yana piyasaya sürülen Galaxy modellerine, çıkış tarihlerinden itibaren en az 4 yıl daha güvenlik güncelleştirmesi sunacağını açıkladı.
Şirket, üstelik yalnızca amiral gemisi modellerine değil, giriş ve orta seviyede yer alan telefonlara da güvenlik güncellemesi sunacak.
GÜNCELLEME ALACAK MODELLER
Samsung'un en az 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağını açıkladığı modeller şu şekilde:
Katlanabilir telefonlar:
- Fold
- Fold 5G
- Z Fold2
- Z Fold2 5G
- Z Flip
- Z Flip 5G
Galaxy S serisi:
- S10
- S10+
- S10e
- S10 5G
- S10 Lite
- S20
- S20 5G
- S20+
- S20+ 5G
- S20 Ultra
- S20 Ultra 5G
- S20 FE
- S20 FE 5G
- S21 5G
- S21+ 5G
- S21 Ultra 5G
Galaxy Note serisi:
- Note10
- Note10 5G
- Note10+
- Note10+ 5G
- Note10 Lite
- Note20
- Note20 5G
- Note20 Ultra
- Note20 Ultra 5G
Galaxy A serisi:
- A10
- A10e
- A10s
- A20
- A20s
- A30
- A30s
- A40
- A50
- A50s
- A60
- A70
- A70s
- A80
- A90 5G
- A11
- A21
- A21s
- A31
- A41
- A51
- A51 5G
- A71
- A71 5G
- A02s
- A12
- A32 5G
- A42 5G
Galaxy M serisi:
- M10s
- M20
- M30
- M30s
- M40
- M11
- M12
- M21
- M31
- M31s
- M51
Galaxy XCover serisi:
- XCover4s
- XCover FieldPro
- XCover Pro
Galaxy Tab serisi:
- Tab Active Pro
- Tab Active3
- Tab A 8 (2019)
- Tab A with S Pen
- Tab A 8.4 (2020)
- Tab A7, Tab S5e
- Tab S6
- Tab S6 5G
- Tab S6 Lite
- Tab S7
- Tab S7+