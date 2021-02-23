En az 4 yıl daha güvenlik güncellemesi alacak Samsung Galaxy telefonları

En az 4 yıl daha güvenlik güncellemesi alacak Samsung Galaxy telefonları

Samsung, 2019 yılından beri piyasaya sürülen Galaxy modellerine, en az 4 yıl daha güvenlik güncellemesi sunacağını açıkladı. İşte 4 yıl daha güvenli olacak Samsung modelleri...

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, Android güncellemelerinin yanında güvenlik güncellemeleri de kritik bir öneme sahip. Yeteri kadar güncelleme almayan telefonlar, dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı savunmasız kalabiliyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2019 yılından bu yana piyasaya sürülen Galaxy modellerine, çıkış tarihlerinden itibaren en az 4 yıl daha güvenlik güncelleştirmesi sunacağını açıkladı.

Şirket, üstelik yalnızca amiral gemisi modellerine değil, giriş ve orta seviyede yer alan telefonlara da güvenlik güncellemesi sunacak.





GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

Samsung'un en az 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağını açıkladığı modeller şu şekilde:

Katlanabilir telefonlar:

Fold

Fold 5G

Z Fold2

Z Fold2 5G

Z Flip

Z Flip 5G

Galaxy S serisi:

S10

S10+

S10e

S10 5G

S10 Lite

S20

S20 5G

S20+

S20+ 5G

S20 Ultra

S20 Ultra 5G

S20 FE

S20 FE 5G

S21 5G

S21+ 5G

S21 Ultra 5G

Galaxy Note serisi:

Note10

Note10 5G

Note10+

Note10+ 5G

Note10 Lite

Note20

Note20 5G

Note20 Ultra

Note20 Ultra 5G

Galaxy A serisi:

A10

A10e

A10s

A20

A20s

A30

A30s

A40

A50

A50s

A60

A70

A70s

A80

A90 5G

A11

A21

A21s

A31

A41

A51

A51 5G

A71

A71 5G

A02s

A12

A32 5G

A42 5G

Galaxy M serisi:

M10s

M20

M30

M30s

M40

M11

M12

M21

M31

M31s

M51

Galaxy XCover serisi:

XCover4s

XCover FieldPro

XCover Pro



Galaxy Tab serisi: