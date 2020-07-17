En az ısınan akıllı telefonlar belli oldu

En az ısınan akıllı telefonlar belli oldu

Master Lu, 2020'nin ikinci çeyreğinde en az ısınan akıllı telefonları açıkladı.

Bazı akıllı telefonlarda yaşanan sıcaklık sorunları zaman zaman rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. Ancak, özellikle yoğun kullanım nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmalar, her telefonda aynı seviyede gerçekleşmiyor.

Önde gelen akıllı telefon kıyaslama platformlarından Master Lu, 2020'nin ikinci çeyreğinde en az ısınan akıllı telefon markalarını yayınladı.

EN AZ ISINAN TELEFONLAR VIVO'NUN

Yayınlanan rapora göre 2020'nin ikinci çeyreğinde en az ısınan telefonlar, Çinli üretici Vivo'ya ait. Vivo telefonları, ortalama 30.56 santigrat derece ısınarak ilk sırada yer almayı başardı.

Çinli üreticinin ikinci çeyrekteki en soğuk akıllı telefonu ise ortalama 27.96 santigrat dereceyle Vivo U3x modeli oldu.



EN AZ ISINAN İKİNCİ MARKA: SAMSUNG

Master Lu tarafından yayınlanan rapora göre, 2020'nin ikinci en az ısınan akıllı telefonları Samsung'a ait.

Samsung markalı akıllı telefonların ortalama sıcaklığı, 31.08 santigrat derece olarak kayıtlara geçti.

Samsung'u ise 31.15 santigrat derece ortalaması ile Çinli üretici OPPO izledi.

Master Lu'nun en az ısınan akıllı telefonlar listesinde yer alan bazı modeller ise şu şekilde:

Samsung Galaxy M30s

Redmi 8

Vivo iQOO Neo 855

Ne yazık ki platform tarafından en az ısınan akıllı telefonlarla ilgili daha detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak yeni bilgiler geldiğinde içeriğimizi güncellemeye devam edeceğiz.