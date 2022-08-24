En büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi

En büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi

Evrende bilinen en büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi. Elde edilen görüntü sonrası, dev yıldızların daha önce düşünüldüğü kadar büyük olmayabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları, bilinen en büyük yıldızın şimdiye kadarki en net fotoğrafını çektiklerini duyurdu.

Evrendeki bilinen en büyük yıldız olan R136a1'in kütlesinin Güneş'in kütlesinin 170 ila 230 katı olabileceği tespit edildi.

Göründüğü kadar büyük değiller

Bu gelişme, dev yıldızların daha önce düşünüldüğü kadar büyük olmayabileceğini gösteriyor. Önceki çalışmalarda R136a1'in Güneş'in 250 ila 320 katı kütleye sahip olduğu öne sürülüyordu.

Araştırmacılara göre, bu tür yıldızlar enerji rezervlerini sadece birkaç milyon yıl içinde tüketerek hızlı yaşayıp genç ölüyor.

Astronomlar, aşağıdaki fotoğrafı elde edebilmek için Şili'deki 8,1 metrelik Gemini South teleskobunu kullandı.