En çok ilgi gören orta seviye akıllı telefonlar

En çok ilgi gören orta seviye akıllı telefonlar

2020 yılının ilk 3 aylık döneminde en çok satılan orta seviye akıllı telefon modellerini, sizler için derledik.

Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendiriyor.

Strategy Analytics, 2020'nin ilk çeyreğinde orta seviye akıllı telefonlara yönelik bir pazar araştırması yaptı.

Araştırma sonuçlarına göre, ilk 3 aylık dönemde en çok orta seviye akıllı telefon satan markalar Samsung ve Xiaomi oldu.





EN ÇOK SATAN ORTA SEVİYE MODELLER

2020'nin ilk çeyreğinde en çok satılan orta seviye akıllı telefon modeli, Samsung Galaxy A51 oldu. İkinci sırada ise Xiaomi'nin Redmi 8 modeli yer aldı. Bu telefonların pazar payları sırasıyla yüzde 2.3 ve 1.9 olarak hesaplandı.

Samsung ve Xiaomi'nin liderlik ettiği orta segment satışlarında üçüncü sırada ise yüzde 1.6'lık pazar paylarıyla Samsung'un Galaxy A10s ve Xiaomi'nin Redmi Note 8 modelleri yer aldı.

Bu telefonları, yüzde 1,4 pazar payına sahip Samsung Galaxy A20s modeli takip etti.

Strategy Analytics Başkanı Juha Winter, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde akıllı telefon satışlarının durgunlaştığını belirterek, kullanıcıların daha çok orta segment modelleri tercih ettiğini belirtti.

EN ÇOK SATAN TELEFON iPHONE 11 OLDU

Orta segment telefonları bir kenara bırakacak olursak, 2020 ilk çeyrekte en çok satan telefon iPhone 11 oldu. Apple'ın başarılı modeli, 18 milyon adet satış yaparak rakiplerinden bir hayli önde yer almayı başardı.