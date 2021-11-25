En çok kullanılan Android sürümleri belli oldu

En çok kullanılan Android sürümleri belli oldu

Android Studio tarafından yayınlanan istatistiklere göre, dünyada en çok kullanılan Android sürümleri ortaya çıktı.

Google, 2018 yılına kadar Android işletim sistemi sürümlerinin kullanım oranlarını açıklasa da o tarihten bu yana artık Android Studio üzerinden verilere erişilebiliyor.

Android Studio'ya göre, 2019'da yayınlanan Android 10 Q, bugüne kadarki en popüler Android sürümü olmaya devam ediyor. Söz konusu sürüm, tüm aktif mobil cihazların yüzde 26,6'sında kullanılıyor.

Geçen yıl yayınlanan Android 11 R sürümü ise yüzde 24,2 payla, en çok kullanılan ikinci sürüm konumunda. Android 9 Pie ise yüzde 18,2 kullanım oranı ile üçüncü sırada bulunuyor.

EN ÇOK KULLANILAN ANDROID SÜRÜMLERİ

Android Studio verilerine göre Android sürüm dağılım istatistikleri şu şekilde: