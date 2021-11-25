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    En çok kullanılan Android sürümleri belli oldu

    Android Studio tarafından yayınlanan istatistiklere göre, dünyada en çok kullanılan Android sürümleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:30
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    En çok kullanılan Android sürümleri belli oldu

    Google, 2018 yılına kadar Android işletim sistemi sürümlerinin kullanım oranlarını açıklasa da o tarihten bu yana artık Android Studio üzerinden verilere erişilebiliyor.

    Android Studio'ya göre, 2019'da yayınlanan Android 10 Q, bugüne kadarki en popüler Android sürümü olmaya devam ediyor. Söz konusu sürüm, tüm aktif mobil cihazların yüzde 26,6'sında kullanılıyor.

    Geçen yıl yayınlanan Android 11 R sürümü ise yüzde 24,2 payla, en çok kullanılan ikinci sürüm konumunda. Android 9 Pie ise yüzde 18,2 kullanım oranı ile üçüncü sırada bulunuyor.

    android

    EN ÇOK KULLANILAN ANDROID SÜRÜMLERİ

    Android Studio verilerine göre Android sürüm dağılım istatistikleri şu şekilde:

    • Android 10 Q - %26.5
    • Android 11 R - %24.2
    • Android 9 Pie - %18.2
    • Android 8 Oreo - %13.7
    • Android 7 / 7.1 Nougat - %6.3
    • Android 6 Marshmallow - %5.1
    • Android 5 Lollipop - %3.9
    • Android 4.4 KitKat - %1.4
    • Android 4 Jelly Bean - %0.6

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