En çok kullanılan sosyal medya platformları belli oldu

En çok kullanılan sosyal medya platformları belli oldu

We Are Social, 2021 yılı verilerine göre dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıkladı.

Koronavirüs salgını ile birlikte yükselişe geçen internet kullanımı, sosyal medya platformlarının da işine yaradı.

Salgın döneminde kullanıcı sayılarını daha da artıran dev şirketler, bu dönemde rekor gelirler elde etti.

We Are Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2021 yılında dünyanın en çok kullandığı sosyal medya platformları belli oldu.

ZİRVEDE FACEBOOK VAR

Açıklanan verilere göre Facebook, 2.7 milyar kullanıcı sayısıyla dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçti.

Facebook'tan sonra ikinci sıraya 2.2 milyar ile YouTube yerleşirken, üçüncü sırada 2 milyar ile WhatsApp, dördüncü sırada 1,3 milyar ile Facebook Messenger, beşinci sırada ise 1,221 milyar ile Instagram yer aldı.

Sonrasında yer alan diğer popüler platformlar ise 1.2 milyar ile Wechat, 617 milyon ile de QQ olarak belirlendi.

Ülkemizde yaygın olarak haber alma amacı ile kullanılan Twitter'ın kullanıcı sayısı ise 353 milyon olarak açıklandı.