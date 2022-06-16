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- En çok para harcanan mobil oyunlar: Türkiye, PUBG'ye 13 milyon dolar harcadı
En çok para harcanan mobil oyunlar: Türkiye, PUBG'ye 13 milyon dolar harcadı
- Haber Merkezi
- 16.06.2022 - 15:38
- Güncelleme : 16.06.2022 - 15:43
Koronavirüs salgını ile birlikte artan mobil uygulama kullanımı nedeniyle harcanan para miktarında da artış yaşanıyor.
Google Play Store ile App Store'daki veriler ışığında bir araştırma yapan Sensor Tower, 2021 yılında mobil oyunlara 89.6 milyar dolar harcandığını açıklamıştı.
Gelirlerde en büyük paya sahip App Store, 52 milyar dolar civarında gelir elde etti. Google Play ise daha büyük bir artış gösterdi ve 37.3 milyar dolar gelir üretmeyi başardı.
Mayısta en çok para harcanan oyunlar
Mayıs 2022'de oyunlar için harcanan toplam paranın büyüklüğü, 6,8 milyar doları buldu. Yapılan incelemeler sonucunda, geçtiğimiz ayın en çok para kazanan mobil oyunu Honor of King oldu. Oyun, yalnızca 1 aylık süreçte 268 milyon dolar kazandı.
Honor of King'i takip eden oyun ise geçen ay 206.3 milyon dolar gelir elde eden PUBG Mobile oldu.
Türkiye, PUBG'ye en çok para harcayan 2. ülke
PUBG Mobile, kazancının yaklaşık 13 milyon dolarını tek başına Türkiye'den elde etti. Türkiye, bu oran ile PUBG Mobile'ın en fazla gelir elde ettiği ikinci ülke oldu.
Geçen ay en çok para kazanan oyunlar şu şekilde:
- Honor of King
- PUBG Mobile
- Candy Crush Saga
- Genshin Impact
- Coin Master
- Roblox
- Fantasy Westward Journey
- Three Kingdoms Tactics
- Pokemon Go
- Lineage W