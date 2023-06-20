En çok Türkler almıştı! Metaverse evreninde arsalar değer kaybediyor

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evrenlerinde sanal arsa satışları 2021 yılında oldukça popüler hale gelmişti.

Metaverse evreninde sanal arsa satan OVR gibi platformlar, dünyanın her yerini sanal olarak satışa çıkarmış, özellikle Türkiye'deki kullanıcılar arsalara yoğun ilgi göstermişti.

Birden fazla platform üzerinden gerçekleştirilen arsa satışlarında alıcıların büyük çoğunluğunu Türkler oluşturuyor.

Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda.

2021 yılında satışına başlanan Metaverse evreninde sanal arsaların değerleri hızla düştü.

Spor organizasyonlarının ve sanatçıların konser projelerinin Metaverse evrenlerini yeniden canlandırabileceği düşünülüyor.

Sanal arsaların değerlerinin hızla düşmesinin birden çok faktöre bağlı olabileceğini belirten Beykent Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayça Maden, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Spekülatif balonların oluşması, artan rekabet, belirsizlikler ve teknolojik zorluklar, bu düşüşte rol oynayan etkenler arasında olabilir. Başlangıçta metaverse evrenine yatırım yapan birçok kişi, hızlı bir şekilde büyük karlar elde etmeye odaklandı.



Spekülatif bir davranış sergileyerek sanal arsaları satın aldılar, umutlarını büyüttüler ve değerlerin hızla artacağını düşündüler. Ancak, bu hızlı değer artışı, spekülatif balonların oluşmasına ve fiyatların suni bir şekilde şişmesine yol açtı.



Artan ilgi ve katılımla birçok yeni sanal arsa projeleri de ortaya çıktı. Bu konuda daha fazla rekabet ve seçenek olması, pazardaki arzı artırdı. Bu durum da talep ve arz dengesini bozarak değerlerin düşmesine yol açtı.