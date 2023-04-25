En çok yenilenmiş telefon satan markalar belli oldu 2022 yılında gerçekleştirilen yenilenmiş telefon satışlarında zirvedeki markalar açıklandı.

ensonhaber.com

Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonlar, dolar kurunun ve vergilerin etkisiyle ülkemizde yüksek fiyatlara satılıyor. Kullanıcılar ise genellikle orta seviye telefonları tercih edip, paradan tasarruf ediyor.

Ancak piyasada bulunan ve yenilenmiş olarak adlandırılan akıllı telefonlar, normal telefonlardan oldukça ucuz fiyatlara satışa çıkıyor.

Popüler pazar araştırma şirketlerinden Counterpoint, geçtiğimiz yılın boyunca satılan yenilenmiş akıllı telefon rakamlarını derledi.

Zirved iPhone var

Daha önce yenilenmiş bazı iPhone, iPad ve Mac modellerini ABD ve Kanada'da satışa çıkaran Apple, daha sonra bu ülkelere yenilerini eklemişti.

Yenilenmiş akıllı telefon pazarında zirvede yer alan Apple, yüzde 49'luk bir pazar payına sahip. Bu da satılan her iki yenilenmiş telefondan birinin iPhone olduğunu gösteriyor.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung ise yüzde 26 payla ikinci, Vivo ve Oppo yüzde 3 payla üçüncü sırada yer aldı.

Yapılan araştırmaya göre, yenilenmiş akıllı telefon satışları, yıllık bazda yüzde 5'lik artış gösterdi.

Yenilenmiş akıllı telefon nedir

Yenilenmiş akıllı telefonlar ile ikinci el telefonların aynı anlama gelmediğini söyleyelim. Yenilenmiş telefonlar, kullanıldıktan veya bir sorunla karşılaşıldıktan sonra firmalara satılan cihazlardır.

Ancak bu telefonları ikinci el telefonlardan ayıran en büyük özellik ise, birçok teknik teste tabi tutulmalarıdır.

Kısacası telefonları alan firmalar, birkaç teknik test uyguladıktan sonra telefonların sorunlu parçalarını yenisiyle değiştiriyor ve verileri tamamen siliyor.

Böylece ikinci el telefonlarda oluşabilecek ani sorunlar, yenilenmiş telefonlarda tamamen ortadan kaldırılıyor.