En çok ziyaret edilen web siteleri belli oldu

En çok ziyaret edilen web siteleri belli oldu

Yeni yayınlanan rapora göre, son 30 günde en çok kullanıcı trafiğine sahip internet siteleri açıklandı. Zirvede ise TikTok'u tahtından eden Google var.

Koronavirüs salgını ile birlikte gelen karantina uygulamaları ve diğer kısıtlamalar, insanların elektronik ürünlere ve internete daha fazla ilgi göstermesini sağladı.

Bu dönemde, özellikle teknoloji şirketleri servetlerine servet katarken, bu durum internet sitelerinin trafik oranına da yansıdı.

Geçen yılın sonlarında, herkesin favori arama motoru google.com'un Dünya’nın en popüler web sitesi olma özelliğini tiktok.com'a kaybetmesi, oldukça ses getirmişti.

İstikrarlı bir şekilde yükselen TikTok, Google’ı 2021’in son aylarında geçmeyi ve Dünya’nın en popüler web sitesi olmayı başarmıştı.



Google, tahtını geri aldı

TikTok’un bu zaferi çok uzun sürmedi. Son 30 günün Cloudfare verilerine bakıldığında, Google’ın yeniden zirveyi ele geçirdiği görülüyor.

Son 30 günde en çok ziyaret edilen 10 web sitesi ise şu şekilde: