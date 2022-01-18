En fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar belli oldu

En fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar belli oldu

Günümüzde en yüksek SAR değerine sahip akıllı telefon modellerini sizler için listeledik.

Özgül soğurma değeri olarak da bilinen SAR, cep telefonların vücüdumuza yaydığı radyasyon miktarına bağlıdır.

SAR değeri arttıkça, telefonun yaydığı radyasyon da artar. Ölçüm birimi W / Kg olan SAR değeri, telefon üreticilerinin de dikkat ettiği bir konudur, çünkü belirli bir SAR değerinin üstündeki telefonların, satışına izin verilmiyor.

AVRUPA'DA SAR LİMİTİ 2

Genellikle çakma diye tabir ettiğimiz telefonlarda, SAR değeri oldukça yüksektir ve uzmanlar bu telefonları kullanmanızı kesinlikle önermiyor. Avrupa'da ise 2 W/Kg ve üstü SAR değerine sahip akıllı telefonların satışı yasak.





OLABİLDİĞİNCE UZAK DURUN

SAR değeri yüksek telefonlara maruz kaldığınızda, kısa vadede olmasa da ileride ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz.

Özellikle, kullandığınız cep telefonlarındaki maruz kaldığınız SAR değerini en aza indirmek için, herhangi bir aramayı cevaplandırdığınızda, telefonu hemen kulağınıza götürmemeniz gerektiği konusunda uzmanların ciddi uyarıları var.

Ayrıca arama esnasında olabildiğince kulaklık kullanmanız, maruz kaldığınız radyasyon miktarını da azaltacaktır.

SAR değeri, kafa ve gövde olarak ayrı ayrı hesaplanır. Kafa değeri, telefonla konuşurken yayılan miktar, gövde değeri ise telefonu yanımızda taşırken yayılan miktardır.

SAR DEĞERİ EN YÜKSEK AKILLI TELEFONLAR

Alman Federal Radyasyondan Korunma Dairesi (Bundesamt für Strahlenschutz) tarafından hazırlanan yeni bir raporda, en yüksek radyasyonu (kilogram başına watt olarak) yayan hem yeni hem de eski akıllı telefon modelleri sıralandı.

Testler, görüşmeler sırasında telefon kulaktayken yapıldı ve en yüksek SAR değerine ulaşan telefonlar tespit edildi.

LİDER MOTOROLA EDGE - 1.79 W/KG

Ajansın raporu, Motorola Edge'i kilogram başına 1.79 watt ile en yüksek radyasyon yayan telefon olarak gösterdi. Axon 11 5G, kilogram başına 1.59 watt ile ikinci sırada yer alıyor.

OnePlus 6T, kilogram başına 1,55 watt ile üçüncü sırada yer alırken, onu kilogram başına 1,41 watt ile Sony Xperia XA2 Plus takip ediyor.

Google'ın Pixel 3 XL/3a XL ve Pixel 4a, kilogram başına sırasıyla 1,39 ve 1,37 watt ile beşinci ve altıncı sırada kendine yer buluyor.

Oppo'nun Reno 5G modeli, kilogram başına 1,37 watt ile 7. sıraya yerleşirken; Xperia XZ1 Compact, 1,36 watt ile Sony'nin bu listedeki ikinci telefonu olarak göze çarpıyor.

iPhone 7 ve iPhone 8 gibi üst segment telefonlar geçmişte bu listenin en başında yer alıyordu. Ancak Apple, en yeni telefonlarında SAR değerini oldukça düşürdü ve listenin dışına çıkmayı başardı.