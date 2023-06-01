En güçlü Apple cihazları belli oldu! Zirvede iPad var Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, nisan ayının en iyi iOS cihazlarını açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Nisan 2023'ün en yüksek puan alan iOS cihazlarını paylaştı.

Lider: iPad Pro 6

AnTuTu’ya göre nisan ayının en hızlı iOS cihazı 1 milyon 413 bin 233 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu.

M2 işlemci ile zirveye yerleşen tableti, 1 milyon 288 bin 079 puanla 11 inç iPad Pro 6 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında ise 1 milyon 196 bin 679 puanla 12.9 inç iPad Pro 5 yer alırken, hemen arkasından sırasıyla 11 inç iPad Pro 5 ve iPad Air 5 karşımıza çıktı.

iPhone modelelri zirveden uzak

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, listenin altıncı ve yedinci sırasında karşımıza çıkıyor. Hemen ardından, iPhone 13 Pro Max modeli geliyor. iPhone 13 Pro modeli ise listenin 9. sırasında karşımıza çıkıyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin ilk 10 sırada yer almaması ise oldukça dikkat çekiyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus, Apple'ın bir önceki nesil A15 Bionic çipinden güç alıyor. iPhone 14 Pro ve Pro Max ise Apple A16 işlemcisine sahip.