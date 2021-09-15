En hızlı 5G bağlantısına sahip iPhone 13'ler sadece ABD'de satılacak

En hızlı 5G bağlantısına sahip iPhone 13'ler sadece ABD'de satılacak

Apple, mmWave 5G desteği ile satışa sunulacak iPhone 13 modellerini ABD'ye özel yaptı. Bu modeller, diğer ülkelerde satışa sunulmayacak.

ABD'li teknoloji devi Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıttı.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı model tanıtan şirket, tüm modellerde 5G bağlantısına yer verdi.

iPhone 13 piyasaya sürülmeden önce şirkete yakın kaynaklar, mmWave 5G teknolojisini destekleyen versiyonların başka ülkelerde de piyasaya sürüleceğini söylemişti.

ULTRA HIZLI 5G'Lİ MODELLER YALNIZCA ABD'DE SATILACAK

Ancak Apple, bu özelliği sadece ABD'de satılan modellerde kullanmaya karar verdi. Kısacası, ABD dışında ultra hızlı mmWave 5G teknolojisine sahip iPhone 13 satılmayacak.





İKİ FARKLI 5G STANDARDI VAR

Şu anda 6 GHz ve mmWave olmak üzere 5G'nin çalıştığı iki farklı standart bulunuyor. Dünya genelindeki farklı operatörler de bu standartlarından bir tanesini kullanmak zorunda. 6 GHz bandı, 100-150 Mbps internet hızlarına ulaşabilirken, milimetrik dalga olarak bilinen mmWave ise 1 Gbps'yi aşan rekor hızlara çıkabiliyor.

Ancak mmWave standardının menzili oldukça düşük olduğundan, operatörlerin çok sayıda baz istasyonu kurmaları gerekiyor.

iPhone 13 modelleri, hem 6 GHz hem de mmWave 5G standartlarına sahip. Ancak ultra hızlı mmWave 5G modelleri, ABD dışında satılmayacak.

mmWave 5G standardını destekleyen iPhone 13 modellerinin, sağ tarafından ek bir anten daha bulunuyor.



