En hızlı internet kullanan ülkeler açıklandı

Speedtest, 2021'in Temmuz ayına ait mobil ve genişbant internet hız verilerini açıkladı. Türkiye'nin zirveden epey uzak olması dikkat çekti.

Dünyanın en popüler internet hızı ölçüm platformlarından SpeedTest, Temmuz 2021'e ait hız verilerini paylaştı.

Ülke bazında da mobil ve genişbant internet hızlarını da açıklayan platform, en hızlı ve en yavaş internet hızlarına sahip ülkeleri de açıkladı.

DÜNYA GENELİ ORTALAMA MOBİL HIZ 55,07 MBPS

Speedtest verilerine göre Temmuz 2021’de dünya çapında ortalama mobil internet hızı indirmede 55.07 Mbps, yüklemede 12,35 Mbps oldu. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 37ms olarak hesaplandı.

Genişbant internet hızı ortalaması ise indirme hızı 107.50 Mbps, yükleme hızı 58.27 Mbps olarak paylaşıldı. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 20ms olarak kayıtlara geçti.

EN HIZLI İNTERNETE SAHİP ÜLKELER

Speedtest verilerine göre ortalama 190,03 Mbps mobil internet indirme hızına sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, en hızlı internet hızına sahip ülke olurken, onu 189,20 Mbps ortalama hıza sahip olan Güney Kore izledi. Katar ise, ortalama 170,77 Mbps mobil internet hızı ile üçüncü sırada yer alıyor.

En hızlı mobil internete sahip 10 ülke:

Birleşik Arap Emirlikleri - 190,03 Mbps

Güney Kore - 189,20 Mbps

Katar - 170,77 Mbps

Çin - 157,72 Mbps

Kıbrıs - 154,13 Mbps

Norveç - 152,53 Mbps

Suudi Arabistan - 151,13 Mbps

Kuveyt - 140,16 Mbps

Avustralya - 122,27 Mbps

Bulgaristan - 120,44 Mbps

Speedtest tarafından açıklanan genişbant internet verilerine baktığımızda ise sıralama oldukça değişiyor. Monako, 256,70 Mbps indirme hızıyla dünyanın en hızlı genişbant internet hızına sahip ülke olurken; Singapur 256,03 Mbps ile ikinci, Hong Kong ise 248,59 Mbps ile üçüncü sırada yer alıyor.

En hızlı genişbant internete sahip 10 ülke:

Monako - 256,70 Mbps

Singapur - 256,03 Mbps

Hong Kong - 248,59 Mbps

Tayland - 216,16 Mbps

Romanya - 215,30 Mbps

İsviçre - 214,82 Mbps

Güney Kore - 212,83 Mbps

Şili - 209,45 Mbps

Danimarka - 208,50 Mbps

Lihtenştayn - 207,44 Mbps

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

Açıklanan verilere göre Türkiye, hem mobil hem de genişbant internet hızlarında zirvenin oldukça gerisinde kaldı.

Mobil internet hızında Türkiye, 42,42 Mbps ile 55. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama mobil yükleme (upload) hızı 16,03 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 33ms olarak açıklandı.

Genişbant internet hızında yine durum pek iç açıcı değil. Türkiye, genişbant internet hızında 35,58 Mbps hız değerinde kalarak 98. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama genişbant yükleme (upload) hızı 13,50 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 24ms olarak kayıtlara geçti.

MOBİL İNTERNET HIZINDA TÜRKİYE

GENİŞBANT İNTERNET HIZINDA TÜRKİYE