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- En hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu
En hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 10:17
- Güncelleme : 29.10.2021 - 10:29
Dünyanın en popüler internet hızı ölçüm platformlarından SpeedTest, Eylül 2021'e ait hız verilerini paylaştı.
Ülke bazında da mobil ve genişbant internet hızlarını da açıklayan platform, en hızlı ve en yavaş internet hızlarına sahip ülkeleri de açıkladı.
DÜNYA GENELİ ORTALAMA MOBİL HIZ 63,15 MBPS
Speedtest verilerine göre Eylül 2021’de dünya çapında ortalama mobil internet hızı indirmede 63.15 Mbps, yüklemede 13,38 Mbps oldu. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 36ms olarak hesaplandı.
Genişbant internet hızı ortalaması ise indirme hızı 113.25 Mbps, yükleme hızı 62.45 Mbps olarak paylaşıldı. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 19ms olarak kayıtlara geçti.
EN HIZLI İNTERNETE SAHİP ÜLKELER
Speedtest verilerine göre ortalama 238,06 Mbps mobil internet indirme hızına sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, en hızlı internet hızına sahip ülke olurken, onu 202,61 Mbps ortalama hıza sahip olan Güney Kore izledi. Norveç ise, ortalama 177,72 Mbps mobil internet hızı ile üçüncü sırada yer alıyor.
En hızlı mobil internete sahip 10 ülke:
- Birleşik Arap Emirlikleri - 238,06 Mbps
- Güney Kore - 202,61 Mbps
- Norveç - 177,72 Mbps
- Katar - 172,18 Mbps
- Çin - 165,38 Mbps
- Kuveyt - 157,18 Mbps
- Suudi Arabistan - 155,97 Mbps
- Kıbrıs - 144,64 Mbps
- Bulgaristan - 142,27Mbps
- İsviçre - 135,70 Mbps
Speedtest tarafından açıklanan genişbant internet verilerine baktığımızda ise sıralama oldukça değişiyor. Monako, 261,82 Mbps indirme hızıyla dünyanın en hızlı genişbant internet hızına sahip ülke olurken; Singapur 255,83 Mbps ile ikinci, Hong Kong ise 254,70 Mbps ile üçüncü sırada yer alıyor.
En hızlı genişbant internete sahip 10 ülke:
- Monako - 261,82 Mbps
- Singapur - 255,83 Mbps
- Hong Kong - 254,70 Mbps
- Romanya - 232,17 Mbps
- İsviçre - 229,69 Mbps
- Danimarka - 227,91 Mbps
- Tayland - 225,17 Mbps
- Şili - 217,60 Mbps
- Fransa - 214,04 Mbps
- Güney Kore - 212,57 Mbps
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA
Açıklanan verilere göre Türkiye, hem mobil hem de genişbant internet hızlarında zirvenin oldukça gerisinde kaldı.
Mobil internet hızında Türkiye, 48,85 Mbps ile 55. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama mobil yükleme (upload) hızı 16,97 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 38ms olarak açıklandı.
Genişbant internet hızında yine durum pek iç açıcı değil. Türkiye, genişbant internet hızında 43,48 Mbps hız değerinde kalarak 91. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama genişbant yükleme (upload) hızı 15,75 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 22ms olarak kayıtlara geçti.
MOBİL İNTERNET HIZINDA TÜRKİYE
GENİŞBANT İNTERNET HIZINDA TÜRKİYE