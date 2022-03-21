En iyi kameraya sahip akıllı telefon belli oldu

En iyi kameraya sahip akıllı telefon belli oldu

Tanıtılmasından bu yana çok kısa bir zaman geçen Honor Magic4 Ultimate, DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde zirveye oturdu.

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, 2021 yılında Xiaomi Mi 11 Ultra modelini 143 puanla zirveye yerleştirmişti.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında tanıtılan Huawei P50 Pro ise 144 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde zirveye oturmuştu.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ HONOR

Huawei ile yollarını ayıran ve ayrı bir şirket haline gelen Honor'un kısa süre önce tanıttığı Magic4 Ultimate modeli, yapılan testlerden 146 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon oldu.

Honor Magic4 Ultimate; fotoğraf konusunda 153, zoom konusunda 107 ve video konusunda 117 puan almayı başardı.

HONOR MAGIC 4 ULTIMATE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Honor Magic 4 Ultimate modelinin arka kısmında, yuvarlak bir kamera modülü karşımıza çıkıyor. Bu kısımda f/1,6 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera, f/2.2 64 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel geniş spektrum ve OIS destekli 64 megapiksel telefoto sensörü yer alıyor.

DxOMark'a göre, en iyi kameraya sahip 10 akıllı telefon şu şekilde: