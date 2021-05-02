En iyi kameraya sahip telefon Xiaomi Mi 11 Ultra Avrupa'ya geliyor

Tanıtılmasından kısa bir süre sonra DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde zirveye oturan Xiaomi Mi 11 Ultra'nın Avrupa'da satışa çıkacağı tarih belli oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, tasarım ve özellik bakımından yılın iddialı modelleri arasında yer alacak Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra modellerini mart ayı sonunda tanıtmıştı.

Yapılan değerlendirme sonunda Xiaomi Mi 11 Ultra, 143 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon olmuş ve açık ara DxOMark sıralamasında zirveye yerleşmişti.

AVRUPA'YA GELİYOR

Geçtiğimiz ay Çin ve Hindistan gibi bölgelerde satışa çıkan ve hızla stokları tükenen Xiaomi Mi 11 Ultra,11 Mayıs'tan itibaren Avrupa'da satışa sunulacak. Paylaşılan bilgilere gör,e telefonun Avrupa fiyatı 1.199 euro olacak.

XIAOMI MI 11 ULTRA ÖZELLİKLERİ

6,8 inç 2K 120 Hz Samsung imzalı OLED ekran kullanan Xiaomi Mi 11 Ultra, Qualcomm'un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 888'den güç alıyor.

16GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama alanıyla kullanıcılarla buluşacak telefonun arka kısmında, OIS destekli 50 megapiksel Samsung ISOCELL GN2 sensöre sahip ana kamera + Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel OIS ultra geniş açı + Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel OIS 5X periskop kamera yer alıyor. Ayrıca telefon, 120X hibrit yakınlaştırma imkanı da sunuyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra'nın arka kısmındaki kamera bölümünde küçük bir ekran daha yer alıyor. Bu ikinci ekran, telefonun arka kamerasıyla selfie çekmek için kullanılabiliyor.

Ayrıca her zaman açık ekran özelliğine sahip bu ekranda saat, tarih ve pil durumu gibi bilgiler de görüntülenebiliyor. Telefonun ön kısmındaki kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

5000 mAh batarya, 67W hızlı kablosuz ile 10W ters kablosuz şarj desteğine sahip Xiaomi Mi 11 Ultra, 36 dakikada tamamen şarj dolabiliyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra tüm özellikler: