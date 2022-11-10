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- En iyi selfie çeken 10 cep telefonu!
En iyi selfie çeken 10 cep telefonu!
- Haber Merkezi
- 10.11.2022 - 15:50
- Güncelleme : 10.11.2022 - 15:52
İyi bir selfie, sadece size bağlı değil aynı zamanda dışarıdaki faktörlerle de ilgilidir. Işık ve açı başta olmak üzere kullandığınız ekipmanın kalitesi de önemlidir.
Selfielerinizin beğenme rekorlarını kırmasını istiyorsanız, en iyi kareyi yakalamak için doğru araçları kullanmanız gerekir. Cep telefonu da bunlardan birisidir.
Günümüzde çok fazla seçenek olması nedeniyle iyi bir selfie için hangi telefonu kullanmanız gerektiğine karar veremeyebilirsiniz.
Birçok marka ve fiyat seçeneği arasında kalanlardasanız, seçiminizi kolaylaştırmak adına en iyi ön kameralı telefon modellerini sıralıyoruz...
iPhone 14 Pro
Arka kamera: 64 MP + 50 MP + 40 MP + 13 MP olmak üzere 4 farklı kamera
Ön kamera: 13MP çözünürlükte yüksek kalitede öz çekimler yapabilirsiniz.
Huawei P40 Pro
Huawei Türkiye garantili Huawei P40 Pro 60 MP üzeri çözünürlüğe sahip 4 arka kameraya ve 20 - 40 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip.
Google Pixel 7 Pro
Arka kamera: 50MP geniş açı + 12MP ultra geniş açı + 5x optik yakınlaştırma sunan 48MP kamera
Ön kamera: Yüz tanıma özellikli 10.8MP
Huawei Mate 40 Pro
Arka Kamera: 50 MP f/1.9 geniş açılı,
Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör, full HD çözünürlükte 30 ve 60 MP
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11'in önde 1, arkada 3 kamerası bulunuyor. Arka kamera çözünürlük aralığı 100 -120 MP, ön kamera çözünürlük aralığı ise 20-40 MP.
iPhone 12 Pro Max
Geniş + ultra geniş açı + telefoto kamera kurulumun yer aldığı telefonda tüm kameralar 12 MP çözünürlüğe sahip.
Asus ZenFone 7 Pro
64 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip ana kameraya, 8 Megapiksel f/2.4 telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.
Oppo Reno 4 Lite
Oppo Reno 4 Lite 20 - 60 MP ana kamera çözünürlüğüne ve 2160p Ultra HD 4K video kayıt çözünürlüğüne sahip.
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 3 arka kameraya sahip. Video kayıt çözünürlüğü ise 4320p Ultra HD 8K.
Samsung Galaxy Note20
Samsung Galaxy Note20 Ultra 100 -120 MP çözünürlük aralığında 3 arka kameraya ve 4320p Ultra HD 8K video kayıt çözünürlüğüne sahip.