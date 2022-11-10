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    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu!

    Hazırlandınız, en iyi ışığı buldunuz, açıyı ayarladınız... Peki ya cep telefonunuz? İşte muhteşem selfieler çekebilmek için en iyi ön kameralı telefonları sizler için araştırdık.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 15:52
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    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu!

    İyi bir selfie, sadece size bağlı değil aynı zamanda dışarıdaki faktörlerle de ilgilidir. Işık ve açı başta olmak üzere kullandığınız ekipmanın kalitesi de önemlidir.

    Selfielerinizin beğenme rekorlarını kırmasını istiyorsanız, en iyi kareyi yakalamak için doğru araçları kullanmanız gerekir. Cep telefonu da bunlardan birisidir.

    Günümüzde çok fazla seçenek olması nedeniyle iyi bir selfie için hangi telefonu kullanmanız gerektiğine karar veremeyebilirsiniz.

    Birçok marka ve fiyat seçeneği arasında kalanlardasanız, seçiminizi kolaylaştırmak adına en iyi ön kameralı telefon modellerini sıralıyoruz...

    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu! #1

    iPhone 14 Pro

    Arka kamera: 64 MP + 50 MP + 40 MP + 13 MP olmak üzere 4 farklı kamera
    Ön kamera: 13MP çözünürlükte yüksek kalitede öz çekimler yapabilirsiniz.

    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu! #2

    Huawei P40 Pro

    Huawei Türkiye garantili Huawei P40 Pro 60 MP üzeri çözünürlüğe sahip 4 arka kameraya ve 20 - 40 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip.

    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu! #3

    Google Pixel 7 Pro

    Arka kamera: 50MP geniş açı + 12MP ultra geniş açı + 5x optik yakınlaştırma sunan 48MP kamera

    Ön kamera: Yüz tanıma özellikli 10.8MP

    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu! #4

    Huawei Mate 40 Pro

    Arka Kamera:​ 50 MP f/1.9 geniş açılı,
    ​Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör, full HD çözünürlükte 30 ve 60 MP

    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu! #5


    Xiaomi Mi 11

    Xiaomi Mi 11'in önde 1, arkada 3 kamerası bulunuyor. Arka kamera çözünürlük aralığı 100 -120 MP, ön kamera çözünürlük aralığı ise 20-40 MP.

    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu! #6

    iPhone 12 Pro Max

    Geniş + ultra geniş açı + telefoto kamera kurulumun yer aldığı telefonda tüm kameralar 12 MP çözünürlüğe sahip.

    Asus ZenFone 7 Pro

    64 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip ana kameraya, 8 Megapiksel f/2.4 telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu! #7

    Oppo Reno 4 Lite

    Oppo Reno 4 Lite 20 - 60 MP ana kamera çözünürlüğüne ve 2160p Ultra HD 4K video kayıt çözünürlüğüne sahip.

    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu! #8

    Samsung Galaxy S21

    Samsung Galaxy S21 3 arka kameraya sahip. Video kayıt çözünürlüğü ise 4320p Ultra HD 8K.

    En iyi selfie çeken 10 cep telefonu! #9

    Samsung Galaxy Note20

    Samsung Galaxy Note20 Ultra 100 -120 MP çözünürlük aralığında 3 arka kameraya ve 4320p Ultra HD 8K video kayıt çözünürlüğüne sahip.


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