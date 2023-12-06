Endişelenmeli miyiz? İnsansı robotlar artık boks yapabiliyor Endişe verici video, insansı bir robot ile boks yapan bir adamı gösteriyor ve robot bazı etkileyici yumruklar atabiliyor.

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ensonhaber.com

Dört ayaklı bir robot kaleciden Google AI pinpon şampiyonuna kadar çok sayıda robot, spor dünyasını şimdiden kasıp kavuruyor.

Görünüşe göre, robotlar artık boksta profesyonellerle mücadele etmeye hazırlanıyor.

Endişe verici bir video, devasa bir insansı robotun bir insanla boks yaptığını ve etkileyici yumruklar attığını ortaya çıkardı.

Nadia adı verilen robot, 'yeni nesil insansı' olarak tanımlanıyor. Görüntüler pek çok izleyicinin kaygılarına yol açtı: Belki de insanlar gelecekte robotlardan dayak yiyebilir.

İnsan hareketlerini taklit etmede en iyisi

Nadia, IHMC Robotics ve Boardwalk Robotics'teki araştırmacılar tarafından geliştirildi.

Esnek olacak şekilde tasarlanan robotun 29 eklemi var ve bu da ona bugüne kadarki tüm insansı robotlar arasında en yüksek hareket aralığını sağlıyor.

Videoda robot, sanal gerçeklik başlığı ve kontrolörleri takan bir araştırmacı tarafından uzaktan kontrol ediliyor, ancak geliştiriciler robotun gelecekte tamamen otonom olabileceğini söylüyor.

IHMC Robotics, Nadia'nın daha geniş hedefinin kapalı ortamlarda çalışabilen, oldukça hareketli yer robotlar' geliştirmek olduğunu söylüyor.

Ekibe göre robot, yangınla mücadele, afet müdahalesi ve bomba imhası da dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılabilir.