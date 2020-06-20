Ensonhaber iOS uygulaması yenilendi: İşte yeni özellikler

Ensonhaber’in öne çıkan mükemmel manşetlerini ve sürekli güncellenen son dakika haberlerini iPhone’lardan da kolaylıkla takip edebilmenizi sağlayan, iOS uygulamamızı güncelledik.

Apple'ın uygulama mağazası olan App Store’daki haberler kategorisinde üst sıralardaki yerini koruyan Ensonhaber, yeni güncelleme ile birlikte daha dinamik bir arayüze kavuştu.

Özellikle yeni üyelik sistemi, ücretsiz video indirme özelliği ve yenilenen tasarımıyla ön plana çıkan Ensonhaber iOS uygulaması, daha birçok yeniliği bünyesinde barındırıyor.

Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoyu izleyerek, uygulamamızla ilgili yeni özelliklere göz atabilir ve aşağıdaki bağlantıdan iOS uygulamamızı indirebilirsiniz.







