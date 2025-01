Epic Games, Android ve iOS'ta ücretsiz mobil oyunlar sunmaya başladı

Haber Merkezi

Epic Games Store, Android ve iOS platformlarında ücretsiz oyun dağıtmaya başladı.

Dungeon of the Endless: Apogee adlı oyun, 20 Şubat'a kadar ücretsiz olarak sunuluyor. Epic Games, yıl sonuna kadar her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmayı planlıyor.

DAHA FAZLA ÜCRETSİZ OYUN GELECEK

Epic Games, ücretsiz oyun programını genişleterek daha fazla oyun sunmayı planlıyor. Bloons TD 6 gibi popüler oyunların da ücretsiz olarak dağıtılması bekleniyor.

YENİ OYUNLAR EKLENDİ

Epic Games Store mobil uygulamasına, farklı geliştiriciler tarafından yayınlanan 20'den fazla yeni oyun eklendi.

Bu oyunlar arasında Evoland 2, Hidden Folks, Pilgrims, Bloons TD 6 ve Oddmar gibi popüler oyunlar yer alıyor.