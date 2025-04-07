Honda'nın hidrojen teknolojisi insanları Ay'da nasıl yaşatacak

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Honda, otomotiv sektöründeki liderliğini uzay teknolojilerine taşıyor. Şirket, Ay'da insan yaşamını desteklemek amacıyla geliştirdiği hidrojen yakıt hücresi teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Honda, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) test edilecek yenilenebilir enerji sistemiyle, Ay'da sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Bu proje, ABD merkezli Sierra Space ve Tec-Masters ile yapılan iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

HONDA'NIN DÖNGÜSEL YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMİ

Honda'nın geliştirdiği yüksek diferansiyel basınçlı su elektroliz sistemi, Ay'da yaşam için kritik öneme sahip hidrojen, oksijen ve elektriği sürekli olarak üretecek.

Bu sistem, Ay'ın güneş ışığı aldığı dönemde güneş enerjisini kullanarak çalışacak. Ay gecelerinde ise, depolanan hidrojen ve oksijen kullanılarak elektrik üretilecek ve oksijen solunum için saklanacak.

KAPALI ÇEVRİM SİSTEM VE UZAY İSTASYONU TESTİ

Honda'nın yakıt hücresi sistemi, yan ürün olarak su üretiyor ve bu su elektroliz döngüsüne geri dönüştürülerek kapalı çevrimli bir sistem oluşturuluyor.

Bu sayede, hem uzay hem de Dünya tabanlı uygulamalar için verimli, temiz ve ölçeklenebilir bir sistem elde ediliyor.

Honda, teknolojisini Dünya atmosferi dışındaki mikro yerçekimi koşullarında doğrulamak için, elektroliz sisteminin temel bileşenini Uluslararası Uzay İstasyonu'nda test etmeyi planlıyor.

Şirket, 2024 yılı sonlarında kurduğu Uzay Geliştirme Bölümü ile NASA dahil olmak üzere ABD uzay şirketleri ve ajanslarıyla iş birliğini hızlandırmayı amaçlıyor.