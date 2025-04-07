Meta, en gelişmiş yapay zeka modeli olan Llama 4'ü tanıttı

Haber Merkezi

Meta, yapay zeka alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Llama ailesinin en yeni üyeleri olan Llama 4 modellerini tanıttı.

Bu yeni modeller, görsel anlayışı ve farklı görevlerdeki üstün performanslarıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Çinli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek'ten ilham alınarak geliştirilen Llama 4 modelleri, yapay zeka dünyasında yeni bir rekabet ortamı yaratacak gibi görünüyor.

LLAMA 4 MODELLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Llama 4 Scout: Belge özetleme ve büyük kod tabanları üzerinde akıl yürütme gibi görevlerde öne çıkan bu model, 10 milyon token'a kadar çıkabilen devasa bağlam penceresiyle dikkat çekiyor.

Llama 4 Maverick: Kodlama, muhakeme, çok dillilik, uzun bağlam ve görüntü kıyaslamalarında iddialı olan bu model, OpenAI'nin GPT-4o ve Google'ın Gemini 2.0 gibi modellerini geride bırakmayı hedefliyor.

Llama 4 Behemoth: Geliştirme aşamasındaki bu model, 288 milyar aktif parametre ve toplamda yaklaşık iki trilyon parametreyle en güçlü Llama 4 modeli olarak öne çıkıyor. Matematik problemlerini çözme gibi STEM odaklı görevlerde üstün performans sergiliyor.

Llama 4 Scout ve Maverick modelleri, Llama.com'da ve Meta'nın iş ortakları aracılığıyla kullanıma sunuldu.

Ancak, Llama 4 Behemoth modeli hala geliştirme aşamasında. Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar ve şirketler, bölgedeki yapay zeka ve veri gizliliği yasaları nedeniyle bu modelleri dağıtamıyor.

Ayrıca, aylık aktif kullanıcısı 700 milyondan fazla olan şirketlerin Meta'dan özel bir lisans alması gerekiyor.