- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Epic Games, FM 2020 ve Watch Dogs 2 oyunlarını ücretsiz yaptı. FM 2020 ve Watch Dogs 2 nasıl indirilir?
Epic Games, FM 2020 ve Watch Dogs 2 oyunlarını ücretsiz yaptı. FM 2020 ve Watch Dogs 2 nasıl indirilir?
- Haber Merkezi
- 18.09.2020 - 10:50
,Epic Games,; Football Manager 2020 (FM 2020), Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man oyunlarını tamamen ücretsiz yaparak indirmeye sundu.
Toplam değeri 501 lira olan bu üç oyun, kısa bir süre daha ücretsiz kalmaya devam edecek. Peki Football Manager 2020 (FM 2020), Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man nasıl indirilir? Tüm detayları sizler için derledik.
FOOTBALL MANAGER 2020 (FM 2020)
Fiyatı 219 TL olan FM 2020, Epic Games Store'da tamamen ücretsiz oldu. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan FM serisinin en yeni oyunu olan FM 2020, 17 Eylül'den itibaren 1 hafta ücretsiz indirilebilecek.
FOOTBALL MANAGER 2020 (FM 2020) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi
- Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/Nisan 2018 veya sonrası) – 64 bit
- İşlemci: Intel Pentium 4 (64 bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 2,2 GHz+
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256 MB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB
FOOTBALL MANAGER 2020 (FM 2020) NASIL İNDİRİLİR?
Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.
Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.
Daha sonra indirmek istediğiniz oyunun altındaki'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.
WATCH DOGS 2
Toplam boyutu 27GB ve fiyatı 269 lira aolan Watch Dogs 2, Epic Games Store'da ücretsiz olan bir başka oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda, masum halkı suçlulardan kurtarmak için çeşitli görevler gerçekleştiriyoruz.
WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5 2400s 2,5 GHz, AMD FX 6120 3,5 GHz veya daha iyi
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM veya AMD Radeon HD 7870, 2 GB VRAM veya daha iyisi
- Depolama: 27 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5 3470 3,2 GHz, AMD FX 8120 3,9 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290, VRAM veya daha iyi
- Depolama: 27 GB kullanılabilir alan
WATCH DOGS 2 NASIL İNDİRİLİR?
Yine buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.
Mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın ve ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandına gelin.
Daha sonra Watch Dogs 2'nin altındaki 'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladıyın ve oyunu kütüphanenize ekledikten sonra ücretsiz olarak indirin.
STICK IT TO THE MAN
Satış fiyatı 13 TL olan Stick It To The Man, Epic Games Store'da ücretsiz olan son oyunumuz. 2GB boyutundaki oyun, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü.
Aksiyon ve macera dolu platform oyununu indirmek için, yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz.
STICK IT TO THE MAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Çift Çekirdek 1,6 GHz
- Ekran Kartı: AMD Radeon 6310 / ATI Radeon HD 4650
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 2 GB boş alan