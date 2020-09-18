Epic Games, FM 2020 ve Watch Dogs 2 oyunlarını ücretsiz yaptı. FM 2020 ve Watch Dogs 2 nasıl indirilir?

Epic Games, FM 2020 ve Watch Dogs 2 oyunlarını ücretsiz yaptı. FM 2020 ve Watch Dogs 2 nasıl indirilir?

Epic Games, toplam değeri 501 TL olan FM 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man oyunlarını tamamen ücretsiz hale getirdi. FM 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man nasıl indirilir?

,Epic Games,; Football Manager 2020 (FM 2020), Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man oyunlarını tamamen ücretsiz yaparak indirmeye sundu.

Toplam değeri 501 lira olan bu üç oyun, kısa bir süre daha ücretsiz kalmaya devam edecek. Peki Football Manager 2020 (FM 2020), Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man nasıl indirilir? Tüm detayları sizler için derledik.

FOOTBALL MANAGER 2020 (FM 2020)

Fiyatı 219 TL olan FM 2020, Epic Games Store'da tamamen ücretsiz oldu. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan FM serisinin en yeni oyunu olan FM 2020, 17 Eylül'den itibaren 1 hafta ücretsiz indirilebilecek.

FOOTBALL MANAGER 2020 (FM 2020) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi

Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/Nisan 2018 veya sonrası) – 64 bit

İşlemci: Intel Pentium 4 (64 bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 2,2 GHz+

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256 MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB

FOOTBALL MANAGER 2020 (FM 2020) NASIL İNDİRİLİR?

Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.

Daha sonra indirmek istediğiniz oyunun altındaki'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.

WATCH DOGS 2

Toplam boyutu 27GB ve fiyatı 269 lira aolan Watch Dogs 2, Epic Games Store'da ücretsiz olan bir başka oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda, masum halkı suçlulardan kurtarmak için çeşitli görevler gerçekleştiriyoruz.





WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 2400s 2,5 GHz, AMD FX 6120 3,5 GHz veya daha iyi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM veya AMD Radeon HD 7870, 2 GB VRAM veya daha iyisi

Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 3470 3,2 GHz, AMD FX 8120 3,9 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290, VRAM veya daha iyi

Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

WATCH DOGS 2 NASIL İNDİRİLİR?

Yine buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

Mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın ve ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandına gelin.

Daha sonra Watch Dogs 2'nin altındaki 'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladıyın ve oyunu kütüphanenize ekledikten sonra ücretsiz olarak indirin.

STICK IT TO THE MAN

Satış fiyatı 13 TL olan Stick It To The Man, Epic Games Store'da ücretsiz olan son oyunumuz. 2GB boyutundaki oyun, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü.

Aksiyon ve macera dolu platform oyununu indirmek için, yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz.

STICK IT TO THE MAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ