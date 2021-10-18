Epic Games: Kripto para ve NFT yer alan oyunlara açığız

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Epic Games Store’un blokzincir teknolojisine sahip oyunlara açık olduğunu duyurdu. Steam ise, kısa bir süre önce bu tip oyunlara izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, NFT ve kripto para ticaretinin yapıldığı oyunlara platformda izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Son zamanlarda Steam ile ciddi bir rekabet içinde olan Epic Games ise tam tersi bir açıklama yaparak Steam'i hedef aldı.

Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, Twitter’dan yaptığı açıklamada, blokzincir teknolojisinin oyunlarda kullanımı hakkında çeşitli açıklamalar yaptı.

KURALLARA UYULURSA İZİN VAR

Sweeney, belli kurallara uyulduğu takdirde kripto para ve NFT kullanılan oyunların Epic Games Store’da yer alabileceğini söyledi ve "Epic Games kendi oyunlarında kripto teknolojiler kullanmasa da finans ve teknoloji alanlarından inovatif fikirlere her zaman açık." ifadelerini kullandı.

NFT'YE DE YEŞİL IŞIK

Ayrıca Sweeney, NFT alanında da çalışacak oyun geliştiricilerle çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.



