Epic Games’in en sevilen oyunlardan biri olan Rage 2’nin ücretsiz olarak erişime açılmasının ardından oyunseverler, Rage 2 oyunu ile ilgili araştırmalara başladı. Epic Games Rage 2 konusu nedir?

Rage 2 ücretsiz olarak erişime açıldı. Oyunu indirmek isteyen oyunseverler, Rage 2 oyunu ile ilgili detayları merak ediyor.

Peki, Epic Games Rage 2 konusu nedir, ücretsiz mi? Rage 2 nasıl indirilir, sistem gereksinimleri nelerdir?

İşte, Epic Games tarafından ücretsiz olarak sunulan Rage 2 oyunu ile ilgili bilinmesi gerekenler..

RAGE 2 KONUSU NE?

Bir asteroid, dünya nüfusunun % 80'ini yok etti ve insanlığın sayısı azalıyor. Acımasız ve kana susamış çeteler açık yollarda dolaşır ve zalim Otorite demir bir yumrukla yönetmeye çalışır.

Çorak arazinin son Korucusu ve güçlerine tehdit olan Walker olarak, evinizden soyuldunuz ve ölüme terk edildiniz. Şimdi adalet ve özgürlük için öfkelenmeniz gerekecek.

Gülünç araç savaşı, süper güçlü birinci şahıs kargaşası ve ortaya çıkan çılgınlıklarla dolu açık bir dünya ile Otoritenin baskıcı kuralını yıkmak için gereken araçları ve teknolojiyi bulmak için acımasız bir çorak arazide savaşan sadist çeteleri parçalayacaksınız.

RAGE 2 NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Rage 2 oyunu, 25 Şubat 2021 tarihi saat 19.00’a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

RAGE 2 ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games Store yetkililerinin belirttiğine göre, 25 Şubat saat 19.00'a kadar ücretsiz sunulacak olan Rage 2'yi ücretsiz bir şekilde indirmek için yapmanız gerekenler şunlardır:

İlk olarak ''www.epicgames.com/store/tr/product/rage-2/home'' adresi üzerinden oyunun Epic Games Store sayfasına giriş yapın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda yer alan "Yükle" butonuna tıklayın. Ardından açılan penceredeki bilgileri onaylayın ve "Sipariş Ver" butonuna tıklayın.

Tüm bu adımları tamamladıktan sonra Rage 2, Epic Games Store kütüphanenize inecektir.

RAGE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Rage 2 minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10 (64 Bit sürümleri)

İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X

Bellek: 8 GB Depolama: 50 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 3 GB veya AMD R9 280 3 GB

Rage 2 önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle: