Epic Games, Rocket League’i ücretsiz olarak indiren herkese 60 TL değerinde ücretsiz hediye çeki veriyor. Peki Epic Games'ten 60 TL değerinde indirim kuponu nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde Football Manager 2020 (FM 2020), Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man oyunlarını tamamen ücretsiz yapan Epic Games, şimdi de Rocket League oyununu ücretsiz yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Üstelik Epic, Rocket League'i ücretsiz indiren herkese, 60 TL değerinde hediye çeki veriyor.

1 Kasım 2020 saat 04:00’a kadar kullanılabilen bu kupon, Epic Games'teki oyun satın alımlarında kullanılabiliyor.





EPIC GAMES'TEN 60 TL İNDİRİM KUPONU NASIL ALINIR?

Epic Games'ten 60 TL değerindeki indirim kuponunu alabilmek için, öncelikle ücretsiz olarak sunulan Rocket League oyununu kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın. Ayrıca Epic Games Store masaüstü uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Ana sayfada gördüğünüz Rocket League oyununa tıklayın, oyunu göremiyorsanız buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidin.

Rocket League altındaki'YÜKLE' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor).

Daha sonra 60 TL değerindeki kupon hesabınıza otomatik olarak eklenecektir. Kuponunuzu kontrol etmek için, profil isminize tıklayın ve "Kuponlarım" menüsüne gelin.