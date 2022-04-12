Eric Berger, SpaceX'in Mars hedefini anlattı

Elon Musk'ın şirketinin yürüttüğü zorlu uzay çalışmaları teknoloji dünyasının ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor. Konunun uzman ismiyle SpaceX'i ve olası Mars yolculuğunu konuştuk.

Dünya'dan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan Mars, son dönemde insanoğlunun evrenin farklı noktalarındaki yaşam arayışları kapsamında konuşuluyor.

Mars'ta mevcut şartlar hayat barındırmaya elverişli olmasa da Kızıl Gezegen'in yapısında yapılabilecek değişikliklerle bu durumun mümkün olabileceğini düşünenler var.

SpaceX, Mars'a gitmek için çalışıyor

SpaceX'in kurucusu Elon Musk da Mars'a olan tutkusuyla biliniyor ve insanları bu gezegene taşıyarak Mars'ı kolonileştirme çalışmalarına başlamayı hedefliyor.

Ars Technica'dan Kıdemli Uzay Editörü Eric Berger, SpaceX'in uzay çalışmalarını ve Mars yolculukları için tasarlanan Starship uzay aracına ilişkin gelişmeleri Ensonhaber ile paylaştı.

SpaceX'in uzay çalışmaları ve Starship ile Mars hedefi: Eric Berger anlattı ViDEO

"NASA ve diğer uzay ajanslarıyla ortaklık kuracaklardır"

SpaceX'in insanları Mars'a gönderme konusunda hâlâ önünde uzun bir süreç olduğunu belirten Berger, "İlk görevi tek başlarına icra edeceklerini düşünmüyorum. NASA ve dünya çapındaki bazı uzay ajanslarıyla ortaklıklar kurulacağını zannediyorum." dedi.

"Starship çalışırsa..."

Bu konuda Starship ile önemli bir adım atıldığını dile getiren Berger, "Teksas'ın güneyinde fırlattıkları bir araç bu. İnsanlar patlama görüntülerini görmüş olabilir. Sorun değil. Bu gelişen bir proje ve aracı uçurmaya hazır hale getirmek için çok sayıda donanım kaybetmeyi planlıyorlar. Starship çalışırsa, insanları Mars'a götürmeye uygun fırlatma sisteminiz var demektir." ifadelerini kullandı.

"20 yıldır net vizyona sahipler"

SpaceX'in yol haritasından da bahseden Eric Berger, "Şirket, 2002 yılında kuruldu. 20 yıldır net vizyona sahipler ve bu hâlâ vizyon doğrultusunda ilerleme kaydediyorlar." şeklinde konuştu.

Yeniden kullanılabilir roket vurgusu

Uzay editörü, asıl hedefin insan hayatını gezegenler arası hale getirmek olduğuna dikkati çekerek, bunun 20 yıl önce mantık dışı görüldüğünü anımsattı ve ekledi:

"On yıllardır bu hedef için önemli ilerleme kaydettiler. 2008 yılında sıvı yakıtlı yörünge roketini fırlatan ilk özel şirket oldular. Geçen on yılda gerçekten çok çalıştılar ve roketlerin yeniden kullanılmasını gösteriyorlar."

SpaceX'in sektörde Blue Origin ve Virgin Galactic ile rekabetine ilişkin soruya Berger, şu yanıtı verdi:

"SpaceX bunu çoktan başardı"

"SpaceX ve Elon Musk'tan önce ortaya çıkan birçok şirket var. Günümüzde birçok şirket, benzer rekabetle ilgili. Uzay uçuşlarının geleceğinin yeniden kullanılabilir fırlatma araçları olduğuna inanıyorlar. Bunun çok net olduğunu düşünüyorum. SpaceX bunu çoktan başardı.

150 roket fırlattılar. Bu yıl 50 ya da daha fazla Falcon 9 roketi fırlatabilirler. Özel bir şirket için gerçekten hayret verici bir durum. Geçen aralık ayında 6 roket fırlattılar. ABD'deki başka bir şirket ise tim yıl boyunca 6 roket fırlattı."