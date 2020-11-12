Ericsson, Türkiye'ye yapay zeka merkezi açıyor

Ericsson, ülkemizde yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı Ar-Ge çalışmaları için yeni bir merkez açacağını duyurdu.

Bir zamanların efsane telefon üreticisi olarak ülkemizde de oldukça fazla kullanıcıya ulaşan Ericsson, artık başka dallara yatırım yapıyor.

Son dönemlerde makine öğrenimi, yapay zeka ve 5G konuları üzerinde yoğunlaşan İsveçli şirket, yapay zeka çalışmaları için Türkiye'de büyük bir merkez açıyor.

YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLECEK

İstanbul'da kurulacak yeni Ericsson merkezinde, yapay zeka ve makine öğrenimi dahil olmak üzere yeni nesil teknolojilere dayalı ürünler ve hizmetler geliştirilecek.

Merkezin, servis sağlayıcıların dijital planlarını ayrıntılı bir şekilde tasarlayabilmelerine yardımcı olması da amaçlanıyor.

Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın, yeni açılacak merkezle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dijital dönüşümden geçen servis sağlayıcılar, yeni hizmetleri pazara ilk sunan ve ihtiyaç duyulan çevikliğe ulaşmak için giderek daha fazla yapay zeka ve otomasyona yöneliyor.

Ericsson olarak yeni merkezimizin kurulmasıyla birlikte ekosistemimizi daha da geliştirecek, sadece Türkiye'de günümüzün teknolojik ortamında ihtiyaç duydukları araçlara Türk mühendislerimizle destek olacağız.”

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