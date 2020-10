Ermenilerden Elon Musk'a çağrı: Türksat 5A görevini iptal edin

Ermeniler, SpaceX'in Türksat 5A'nın fırlatma görevini iptal etmesi için Elon Musk'ı mail yağmuruna tuttu.

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

Son zamanların en popüler uzay şirketlerinden olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türksat 5A uydusunu 30 Kasım'da Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatacak.

ERMENİLERDEN ELON MUSK'A TÜRKSAT 5A ÇAĞRISI

Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki başarıları karşısında çaresiz kalan Ermeniler, Türkiye'ye bir şekilde zarar verebilmek için Türksat 5A'yı hedef seçti.

SpaceX'in iletişim e-posta adresini mail yağmuruna tutan Ermeniler, Elon Musk ve SpaceX'ten Türksat 5A fırlatma görevini iptal etmesini istiyor.

"ELON MUSK ERMENİ OLSAYDI?"

Ermenilerin gönderdiği maillerin başlığında yer alan "What If Elon Was Ermenian" (Eğer Elon ermeni olsaydı) ifadesi dikkat çekiyor.

Yani Ermeniler, Elon Musk'ın kendisini bir Ermeni yerine koyup öyle karar vermesi gerektiği gibi komik bir düşünceye kapılmış durumda.

TÜRKSAT 5A GÖREVİNİN İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Türksat 5A'nın SpaceX tarafından uzaya fırlatılmasına sadece 1 ay kaldı. Ayrıca Türkiye ile SpaceX arasında aylar önce yapılan resmi bir anlaşma da var. Bu nedenle SpaceX'in birkaç e-posta ile hareket ederek görevi iptal etmesi pek mümkün gözükmüyor.

2021'İN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE HİZMET VERECEK

Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacak.

31 derece doğu yörüngesine yerleştirilecek Türksat 5A, 4 aylık bir yolculuğun ardından 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete başlayacak.