Eski bilgisayarı olanlara iyi haber: Windows 11 için TPM zorunluluğu kaldırıldı

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Microsoft, Windows 11 için TPM 2.0 gereksinimini kaldırdı. Bu değişiklikle birlikte, TPM 2.0 çipi olmayan eski bilgisayarlar da Windows 11'i yükleyebilecek.

Microsoft, Windows 11'in güvenli önyükleme ve TPM 2.0 çipi gerektirmesi nedeniyle eleştiriliyordu.

Bu gereksinimler, birçok eski bilgisayarın Windows 11'e yükseltilememesine neden oluyordu. Microsoft, sonunda bu engeli kaldırarak daha fazla kullanıcının Windows 11'e geçmesini sağlayacak.

GÜNCELLEMELER GARANTİ EDİLMİYOR

Microsoft, TPM 2.0 ve diğer minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan cihazlara Windows 11 yüklenmesini önermiyor.

Bu tür cihazlarda uyumluluk sorunları yaşanabileceği ve güvenlik güncellemelerinin garanti edilmediği belirtiliyor.

Microsoft, Windows 10 desteğini sona erdirmeye hazırlanırken, Windows 11 kullanımını artırmak için TPM 2.0 engelini kaldırmış olabilir.

TPM 2.0'IN ÖNEMİ

TPM 2.0 çipi, Windows 11'in güvenlik özelliklerinin etkinleştirilmesi için önemli bir rol oynuyor. TPM 2.0 olmadan, Windows 11'in bazı güvenlik özellikleri kullanılamayacak.

Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesini tüm kullanıcılara sundu. Bu güncelleme, Microsoft Copilot ile yapay zeka destekli özellikler getiriyor. TPM 2.0 engelinin kalkmasıyla birlikte, daha fazla kullanıcı Windows 11 24H2'yi deneyimleyebilecek.