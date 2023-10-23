Eski bir iPhone'unuz varsa iPhone 15 Pro almaya değer mi? iPhone 12 Pro veya daha eski bir model gibi en az 3 yıllık bir telefonunuz varsa, iPhone 15 Pro'ya geçiş yapmaya değer mi? Bu haberimizde, iPhone 15 Pro modelini eski iPhone'larla karşılaştırıyoruz.

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Apple, her yeni iPhone'la, özellikle de Pro modelleriyle, daha hızlı performans ve daha iyi kameralar vadediyor.

Ancak bu, mutlaka en son modellere yükseltmeye değer olduğu anlamına gelmez. Çünkü yeni iPhone'lar için cebinizden daha fazla para çıkacak.

Normal iPhone 15'e benzer şekilde Pro modeli, iPhone 12 veya önceki modeller gibi daha eski bir modelden gelenler için en uygunudur.

iPhone 15 Pro'da, titanyum gövde ve yeni Aksiyon düğmesi gibi telefonun iPhone 14 Pro'ya göre daha yeni ve farklı görünmesini sağlayan pek çok yenilik var.

iPhone 15 Pro'ya yükseltmenin doğru zamanının olup olmadığına karar vermek için aşağıdaki karşılaştırmalara göz atabilirsiniz.

iPhone 15 Pro ve iPhone 14 Pro karşılaştırması

iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'ya kıyasla daha hafif bir titanyum yapı, programlama kısayolları için Aksiyon düğmesi, evrensel şarj için bir USB-C bağlantı noktası ve varsayılan olarak 24 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebilen bir kamera dahil olmak üzere çok sayıda iyileştirme getiriyor.

Apple ayrıca yeni A17 Pro işlemcinin konsol düzeyindeki oyunları çalıştırabileceğini iddia ediyor.

Önceki Pro modellerinde olduğu gibi iPhone 15 Pro da mobil fotoğrafçılar ve film yapımcıları için bazı ekstralar içeriyor.

iPhone 15 Pro, ayrıca 5x telefoto yakınlaştırma özelliğine sahip ve bu sayede iPhone 14 Pro'daki 3x seçeneğine göre daha yakın çekimler yapabiliyor.

iPhone 15 Pro, Apple'ın ikinci nesil ultra geniş bant çipine sahip olduğundan, iPhone'unuzu Bul uygulamasında başka bir kullanıcının konumunu daha kolay belirlemek için kullanabilirsiniz.

Ancak bu özellik, Apple'ın yeni donanımını gerektirdiğinden yalnızca diğer iPhone 15 sahipleriyle çalışır.

Bu değişikliklerin çoğu, iPhone 15 Pro'yu normal iPhone 15'ten daha da ayırıyor ve Apple'ın premium telefonunu daha hızlı performans ve daha yetenekli bir kamera isteyenler için daha çekici bir seçenek haline getiriyor.

Bununla birlikte, zaten bir iPhone 14 Pro'nuz varsa, yükseltme yapmanıza pek de gerek yok. Çünkü muhtemelen telefonunuzun performans ve pil ömrü hala güçlü durumda.

A17 Pro işlemci ve Aksiyon düğmesi gibi iPhone 15 Pro'nun en heyecan verici yeni özelliklerinden bazıları muhtemelen zamanla daha iyi hale gelecektir, bu da bir sonraki modeli, hatta ondan sonraki modeli beklemenin sorun olmayacağı anlamına geliyor.

iPhone 15 Pro ve iPhone 13 Pro karşılaştırması

iPhone 13 Pro yalnızca 2 yaşında, bu da muhtemelen hâlâ sorunsuz çalıştığı ve pil ömrünün, günü endişelenmeden geçirmenize yetecek kadar uzun olduğu anlamına geliyor.

Nispeten yeni bir kamera ve işlemciye sahip olduğundan, bu telefonla çekilen fotoğraflar Instagram akışınızda yayınlamak, arkadaşlarınızla paylaşmak ve hatta duvarınıza asmak üzere küçük kopyalar basmak için yeterince keskin ve renkli görünecektir.

iPhone 15 Pro, iPhone 13 Pro sahipleri için gerekli bir yükseltme değil ancak bu adımı atmaya karar verenler için pek çok yeni özellik mevcut.

USB-C'ye sahip olduğundan iPhone 15 Pro'yu muhtemelen Apple dışındaki diğer ürünler için kullandığınız kabloyla şarj edebileceksiniz.

Kameranın daha yüksek çözünürlüklü bir sensörü var, bu da iPhone 13 Pro'daki 12 megapiksel sensöre kıyasla 48 megapiksel veya 24 megapikselde daha fazla ayrıntı yakalayabileceğiniz anlamına geliyor .

Dynamic Island ve her zaman açık ekran gibi geçen yılki iPhone 14 Pro ile birlikte gelen her şeye de sahip olacağınızı unutmayın. Bu değişiklikler ve Aksiyon düğmesi birlikte ele alındığında, uygulamalar arasında geçiş yapmadan çoklu görev yapmak sizin için daha basit hale gelebilir.

Sonuç olarak, iPhone 15 Pro ihtiyacınız olan bir yükseltme değil. Apple'ın 2 yaşındaki iPhone'unun hâlâ yapacak çok işi var, bu yüzden hâlâ memnunsanız yükseltme yapmanıza gerek yok.

iPhone 15 Pro ve iPhone 12 Pro karşılaştırması

iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro'ya çok benzediğinden aynı genel tavsiyeler geçerlidir. Ancak iPhone 12 Pro'nun işlemcisi daha eski olduğu için bazı yavaşlamalar yaşayabilirsiniz.

iPhone 12 Pro'nun artık 3 yaşında olduğu göz önüne alındığında pil ömrü de büyük olasılıkla yavaş yavaş düşmeye başlayacak.

iPhone 13 Pro'nun en büyük değişikliklerinden biri daha uzun pil ömrü oldu ve Apple o zamandan bu yana daha fazla iyileştirme yaptı. iPhone 12 Pro'nun tahmini 17 saatlik video oynatma süresi, iPhone 15 Pro'da 23 saate yükseldi.

Apple'ın yeni telefonundaki ekran daha parlak, bu da parlak güneş ışığında dışarıyı görmenin muhtemelen daha kolay olacağı anlamına geliyor. iPhone 12 Pro, ayrıca Apple'ın yenileme hızını artırabilen ve iPhone 15 Pro'da kaydırmanın daha yumuşak olmasını sağlayan ProMotion'dan da yoksun.

Unutmayın, iPhone 12 Pro'dan iPhone 15 Pro'ya geçerseniz; daha yüksek şarj ömrünün yanı sıra, Aksiyon düğmesinden Dinamik Ada'ya, daha hafif bir titanyum yapıya, araba kazası algılamaya ve uydu aracılığıyla acil yardıma kadar her şeye sahip olacaksınız.

Sonuç olarak, iPhone 15 Pro, iPhone 12 Pro'dan oldukça üstün özelliklere sahip. Ancak, yalnızca performansın ve pil ömrünün yavaşladığını hissetmeye başladığınızda yükseltme yapmanızı öneriyoruz.

iPhone 15 Pro ve iPhone 11 Pro karşılaştırması

iPhone 11 Pro artık 4 yaşında, yani telefonunuzun eskisi gibi olmadığını düşünüyorsanız yükseltme yapmanın tam zamanı. 4 yıllık bir işlemciden Apple'ın yepyeni A17 Pro'suna geçişin yanı sıra, ekrandan kameraya kadar hemen hemen her şey yeni hissettirecek.

Belki de en önemlisi, iPhone 11 Pro'nun 5G'yi desteklememesi, daha yüksek bağlantı hızlarını kaçırıyor olabileceğiniz anlamına geliyor. Apple, 2020 yılında iPhone 12 piyasaya çıkana kadar telefonlarına 5G uyumluluğu eklememişti.

iPhone 11 Pro ve Pro Max, iPhone 15 Pro ve Pro Max'ten daha küçük ekranlara sahip olduğundan video izlemek, haberleri okumak ve e-postalara göz atmak için ekstra ekrana sahip olacaksınız.

iPhone 15 Pro ve Pro Max'in 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlarıyla karşılaştırıldığında 11 Pro 5,8 inç ekrana sahipken 11 Pro Max 6,5 inç ekrana sahip.

iPhone 15 Pro'nun ekranında çok daha fazla yenilik var; Dynamic Island, ProMotion, her zaman açık mod ve artırılmış parlaklık özellikleri ekran yenilikleri arasında yer alıyor.

Kamera kalitesi, pek çok gelişme göreceğiniz başka bir alandır. iPhone 11 Pro'nun kamerası dört nesil eski olduğundan, Apple'ın yıllar içinde eklediği tüm fotoğraf ve video iyileştirmelerine de kavuşacaksınız.

iPhone 15 Pro'da, yeni 48 megapiksel sensör, sinema modu ve hemen hemen her fotoğrafı portreye dönüştürebilme gibi yukarıda saydığımız özelliklerin yanı sıra, ön kamerayla gece modunda portreler çekebiliyorsunuz.

Ayrıca iPhone 11 Pro'nun 2x yakınlaştırmasına kıyasla daha yakın bir optik yakınlaştırma (15 Pro'da 3x, 15 Pro Max'te 5x) elde edeceksiniz. Apple'ın görüntü işleme hattı da yıllar içinde gelişti, dolayısıyla genel görüntü kalitesinde de bir artış görmeniz muhtemel.

iPhone 11 Pro'da ayrıca bir lidar sensörü bulunmuyor. Lidar sensörünün derinlik algılama yetenekleri, kameranın daha hızlı odaklanmasına yardımcı olabilir, artırılmış gerçeklik uygulamalarında performansı artırabilir.

Sonuç olarak, iPhone 11 Pro'nuz varsa kesinlikle yükseltmeye değer. 5G'den yepyeni işlemciye, daha büyük ekrana, Aksiyon düğmesi ve Dinamik Ada gibi çoklu görev özelliklerine ve üstün kameraya kadar, iPhone 15 Pro ile ilgili her şey yeni hissettirecek.