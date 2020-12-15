Eski iPhone tasarımcısı Jony Ive, Ferrari'nin başına geçebilir

Ferrari’de Louis Camilleri'nin istifasının ardından, CEO koltuğuna eski iPhone tasarımcısı Jony Ive oturabilir.

İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin başındaki isim olan Louis Camilleri, koronavirüse yakalanmasının ardından emekli olma kararı almış ve iki yıldır yürüttüğü CEO'luk görevinden istifa etmişti.

Eski Ferrari şefi Sergio Marchionne'nin ölümünün ardından 2018 yazında CEO koltuğuna oturan 65 yaşındaki Camillieri'nin koltuğuna kimin oturacağı ise merak konusu.

Gelen haberlere göre Apple'ın şimdiki finans grubu başkanı (CFO) Luca Maestri ve eski iPhone baş tasarımcısı Jony Ive, Ferrrari'nin başına geçmeye aday iki isim.

(Jony Ive)





iPhone'ların tasarlanmasında önemli bir rol oynayan Jony Ive, geçtiğimiz yıl Apple'dan ayrılarak kendi tasarım şirketi LoveFrom'u kurmuştu. Maestri ise 2014 yılından beri Apple'da görev yapıyor.

Bir tasarımcının Ferrari yöneticiliği ile ne ilgisi var diyebilirsiniz. Ancak istifa eden Ferrari CEO'su Louis Camilleri, yıllardır tütün ve gıda sektöründe çalışmıştı.

İtalyan basınına göre Ferrari yarış takımının eski patronu ve Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali ve eski Vodafone CEO'su Vittorio Colao da CEO'luk koltuğuna aday isimler arasında bulunuyor.

JONY IVE KİMDİR

27 yıl boyunca Apple'da görev yapan, şirketin bir dünya markası haline gelmesine oldukça büyük katkı sağlayan ve Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımlarında imzası bulunan baş tasarımcı Jony Ive, geçtiğimiz haziran ayında Apple'dan ayrılacağını açıklamıştı.

Apple'nin finansal açıdan sıkıntı yaşadığı 1996 yılında şirketin tasarım stüdyosunun şefi görevine getirilen Jony Ive, oluşturduğu ürün tasarımlarıyla şirketin büyümesinde etkin rol oynadı.

Apple kurucusu Steve Jobs'un "Apple'daki ruh eşim" olarak tanımladığı Ive, 30 yıla yaklaşan Apple kariyerinde sayısız proje gerçekleştirmenin ve kalıcı eserler ortaya koymanın mutluluğunu yaşadı.

Ive'ın imzasının bulunduğu Apple ürünleri arasında 1998 yılında tanıtılan iMac, 2001 yılında tanıtılan iPod, 2007 tanıtılan iPhone, 2008 yılında tanıtılan MacBook Air, 2010 yılında tanıtılan iPad, 2015 yılında tanıtılan Apple Watch, 2016 yılında tanıtılan AirPods ürünleri bulunuyor.

Jony Ive'ın Apple için tasarladığı ürünlere göz atmak için aşağıdaki bağlantıdan ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.