Eski iPhone'lar için iOS 12.5.4 yayınlandı

Apple, eski model iPhone'lar için güvenlik odaklı bir güncelleme olan iOS 12.5.4 sürümünü kullanıma sundu.

Apple, her ne kadar yeni özelliklerini eski iPhone'lara getirmese de güvenlik güncellemelerini 5 yaşındaki iPhone'lara bile sunuyor.

ABD'li şirket, eski iPhone modelleri için yeni bir güvenlik güncellemesi kullanıma sundu. iOS 12.5.4 isimli güncelleme; iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPad Air modelleri için yayınlandı.

"YÜKLENMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Güncelleme ile ilgili bilgi veren Apple,"Bu güncelleme, önemli güvenlik güncellemeleri barındırıyor ve bütün kullanıcıların yüklemesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

iOS 13'ün yayına alınmasının ardından çok fazla değişim görmeyen iOS 12 halen milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

Ayrıca şirket, 2013 ve 2014 yıllarında piyasaya sürülen söz konusu iPhone modellerine günümüzde bile güvenlik desteği sunuyor.

2020 yılındaki verilere göre, iPhone kullanıcıların yüzde 8'i halen iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6 Plus'tan birini kullanıyor.



iOS 12.5.4 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

iOS 12.5.4 güncellemesi telefonunuza ulaştığında gelen bildirime dokunarak ya da Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemeyi telefonunuza yükleyebilirsiniz.